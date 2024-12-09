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Определились соперники «Реала» и «Барселоны» по Кубку Испании

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании сезона-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матчи данной стадии турнира пройдут 4 и 5 января 2025 года.

Соперником «Реала» стала команда четвертого дивизиона «Депортива Минера», а «Барселона» встретится с клубом «Барбастро», который также выступает в четвертой лиге.

Действующим обладателем кубка Испании по футболу является «Атлетик Бильбао», обыгравший 6 апреля 2024 года в финале «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 — в серии пенальти).

Кубок Испании по футболу проводится с 1902 года. С момента своего основания кубок несколько раз менял название. Современное название Кубок Короля используется с 1977 года. Когда-либо владели кубком всего 17 клубов. Наиболее титулованным клубом является «Барселона» с 31 победой, затем идет «Атлетик» из Бильбао (24 титула) и «Реал Мадрид» с 20 победами.

Реал
Барселона
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