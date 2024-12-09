Определились соперники «Реала» и «Барселоны» по Кубку Испании

Кубок Испании по футболу проводится с 1902 года. С момента своего основания кубок несколько раз менял название. Современное название Кубок Короля используется с 1977 года. Когда-либо владели кубком всего 17 клубов. Наиболее титулованным клубом является «Барселона» с 31 победой, затем идет «Атлетик» из Бильбао (24 титула) и «Реал Мадрид» с 20 победами.