Родри и Винисиус включены в символическую сборную 2024 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала символическую сборную по итогам 2024 года. В голосовании приняли участие 21 266 футболистов. Опрос проводился с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия).
Защитники: Дани Карвахаль («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Антонио Рюдигер («Реал», Германия).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Джуд Беллингем («Реал», Англия).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», Франция), Винисиус («Реал», Бразилия).
Карвахаль, Кроос, Рюдигер, Беллингем и Винисиус стали победителями Лиги чемпионов сезона-2023/24. Карвахаль и Родри в составе сборной Испании стали чемпионами Европы.