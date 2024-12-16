В Испании выбрали главу RFEF после скандала с Рубиалесом

За кандидатуру Лусана проголосовали 90 членов генеральной ассамблеи RFEF из 138. Функционер будет возглавлять организацию до 2028 года. На данный пост также претендовал Сальвадор Гомар, который получил 43 голоса. Лусан стал 32-м президентом организации.
Ранее Лусан занимал пост вице-президента RFEF. В 2014 году он стал президентом Королевской федерации футбола Галисии и был переизбран без голосования в декабре 2018-го.
Ранее президентом организации был Педро Роча, которого в июле отстранили от должности на два года решением Административного трибунала по спорту. Причиной решения стало увольнение по собственной воле генерального секретаря RFEF Андреу Кампса после требования футболисток сборной Испании внести кадровые изменения в руководство организации на фоне инцидента с бывшим главой RFEF Луисом Рубиалесом.
Роча возглавил RFEF после отстранения Рубиалеса, произошедшего в октябре 2023 года, из-за скандала с футболистками сборной Испании. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа 2023 года возглавлявший RFEF Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. В сентябре того же года Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего свой пост, уголовное дело. ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года.