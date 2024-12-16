В Испании выбрали главу RFEF после скандала с Рубиалесом

Роча возглавил RFEF после отстранения Рубиалеса, произошедшего в октябре 2023 года, из-за скандала с футболистками сборной Испании. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа 2023 года возглавлявший RFEF Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. В сентябре того же года Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего свой пост, уголовное дело. ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года.