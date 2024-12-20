Матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» 20 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

«Лейпциг» отстает от лидера на 6 очков и занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. На прошлой неделе подопечные Марко Розе победили франкфуртский «Айнтрахт», который проводит сильный сезон и на тот момент шел на втором месте в Бундеслиге. При этом в Лиге чемпионов дела у «Лейпцига» идут из рук вон плохо. Вопреки всем прогнозам, саксонцы уступили во всех 6 матчах основной стадии и вместе с «Янг Бойз» и братиславским «Слованом» с 0 баллов находятся на самом дне таблицы.