Матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» 20 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Даниэль Зиберт, который входит в число ведущих футбольных судей страны. 40-летний Зиберт, к примеру, имеет опыт работы на чемпионате мира 2022 года, а также Евро-2020 и Евро-2024.
Матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 22:15 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После 14 туров «Бавария» с 33 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, на 4 балла опережая идущий на втором месте леверкузенский «Байер», который является действующим чемпионом Германии. «Бавария» проводит первый сезон под руководством бельгийского специалиста Венсана Компани. Команда уверенно проводит матчи в национальном первенстве, хотя в последнем туре баварцы неожиданно уступили «Майнцу», крепкой команде, однако не входящей в число сильнейших клубов страны.
«Лейпциг» отстает от лидера на 6 очков и занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. На прошлой неделе подопечные Марко Розе победили франкфуртский «Айнтрахт», который проводит сильный сезон и на тот момент шел на втором месте в Бундеслиге. При этом в Лиге чемпионов дела у «Лейпцига» идут из рук вон плохо. Вопреки всем прогнозам, саксонцы уступили во всех 6 матчах основной стадии и вместе с «Янг Бойз» и братиславским «Слованом» с 0 баллов находятся на самом дне таблицы.
В составе «Баварии» точно не сыграет основной голкипер команды Мануэль Нойер. Также под вопросом участие английского бомбардира Гарри Кейна, пропустившего последний тур чемпионата страны, и крайнего защитника Альфонсо Дэвиса. Из лидеров «Лейпцига» проблемы со здоровьем есть у атакующего игрока из Нидерландов Хави Симонса. Шансы, что Кейну, Дэвису и Симонсу все-таки удастся помочь своим командам в важном поединке, довольно высоки.
«Лейпциг» играет в Первой Бундеслиге с 2016 года. За это время «красные быки» провели 16 поединков с самым титулованным клубом страны в рамках чемпионата. 9 раз победу праздновали мюнхенцы, дважды 3 очка добывал коллектив из Лейпцига, пять матчей завершились вничью.
По версии букмекеров фаворитом встречи считается «Бавария». Победа команды из Лейпцига оценивается на уровне примерно 10% вероятности.