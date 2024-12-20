Варди изучает оскорбления на языках защитников соперников

По данным The Telegraph, 37-летний футболист выпивает перед матчем три банки энергетического напитка: одну дома, одну на стадионе вместе с омлетом с сыром и ветчиной и еще одну незадолго до матча обычно с двойным эспрессо.
Кроме того, Варди при подготовке к играм изучает оскорбления на родных языках защитников, которые будут ему противостоять.
Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года, до этого форвард играл исключительно за клубы из низших дивизионов Англии — «Стоксбридж Парк Стилс», «Галифакс» и «Флитвуд Таун». Варди был одним из тех, кто добывал для «Лестера» сенсационное золото АПЛ в сезоне-2015/16. В общей сложности в составе «лис» нападающий провел 479 матчей, в которых забил 196 мячей и сделал 69 результативных передач.
В активе Варди 26 игр и 7 голов за сборную Англии. В 2018 году после окончания чемпионата мира в России форвард объявил о завершении карьеры в национальной команде.