Варди изучает оскорбления на языках защитников соперников

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года, до этого форвард играл исключительно за клубы из низших дивизионов Англии — «Стоксбридж Парк Стилс», «Галифакс» и «Флитвуд Таун». Варди был одним из тех, кто добывал для «Лестера» сенсационное золото АПЛ в сезоне-2015/16. В общей сложности в составе «лис» нападающий провел 479 матчей, в которых забил 196 мячей и сделал 69 результативных передач.