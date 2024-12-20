Российский голкипер успешно перенес операцию после разрыва почки

Во время матча чемпионата Португалии против «Браги» (3:3) российский вратарь получил травму. Злобин отыграл все 90 минут без замены, но через несколько часов после финального свистка Иван почувствовал острую боль в боку. После того, как в моче увидели кровь, голкипера отправили в больницу. 19 декабря клуб сообщил, что Злобин выбыл на неопределенный срок из-за разрыва коры левой почки четвертой степени.