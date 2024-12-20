Российский голкипер успешно перенес операцию после разрыва почки

Во время матча чемпионата Португалии против «Браги» (3:3) российский вратарь получил травму. Злобин отыграл все 90 минут без замены, но через несколько часов после финального свистка Иван почувствовал острую боль в боку. После того, как в моче увидели кровь, голкипера отправили в больницу. 19 декабря клуб сообщил, что Злобин выбыл на неопределенный срок из-за разрыва коры левой почки четвертой степени.
«Со мной все хорошо, спасибо. На вопрос о сроках восстановления не могу ответить, извините», — сказал Злобин.
Иван Злобин играет за «Фамаликан» с августа 2020 года. В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 13 играх. «Фамаликан» после 14 туров чемпионата Португалии занимает 8-е место. Лидирует «Спортинг», на одно очко опережая «Бенфику» и на два — «Порту».
Воспитанник Академии имени Юрия Коноплева в 2013 году в 16-летнем возрасте перешел в ЦСКА. В 2015 году Злобин стал игроком молодежной команды португальского клуба «Униан Лейрия», после чего подписал контракт с «Бенфикой». За основной состав титулованного португальского клуба российский вратарь провел лишь 7 матчей (все — в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги), в основном выступая за вторую команду «Бенфики».