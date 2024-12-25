Роналду показал, как окунулся в прорубь в Финляндии после бани: видео

39-летний португалец поделился в соцсетях видеороликом, в котором он в преддверии католического Рождества ныряет в прорубь при температуре −20 градусов.
«Немного холодно», — подписал видео Роналду.
Ранее супруга португальца Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях видео, на котором дети Роналду слушают рождественскую песню в исполнении финского Санта-Клауса — Йоулупукки.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 83 матча, в которых забил 74 мяча и сделал 18 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.
В этом сезоне Роналду провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал три голевые передачи. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.