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Роналду показал, как окунулся в прорубь в Финляндии после бани: видео

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как проводит время в Финляндии, куда он отправился в отпуск со своей семьей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

39-летний португалец поделился в соцсетях видеороликом, в котором он в преддверии католического Рождества ныряет в прорубь при температуре −20 градусов.

«Немного холодно», — подписал видео Роналду.

Ранее супруга португальца Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях видео, на котором дети Роналду слушают рождественскую песню в исполнении финского Санта-Клауса — Йоулупукки.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 83 матча, в которых забил 74 мяча и сделал 18 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.

В этом сезоне Роналду провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал три голевые передачи. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.