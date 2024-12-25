В Польше сделали самую необычную турнирную таблицу

Таблица выглядит как прогноз погоды. По ней не так просто определить, сколько очков у каждой из команд, придется применить математические навыки.
Ноль градусов — в районе Познани, где базируется «Лех». Именно эта команда сейчас лидирует в чемпионате. Все последующие команды с минусовой «температурой». Градус зависит от того, на сколько очков клуб отстает от лидера.
К некоторым командам добавлены дополнительные знаки. Например, «Мотор» из Люблина обзавелся конем. Все потому что клуб — «темная лошадка» турнира. «Мотор» сейчас на седьмом месте — это великолепный результат для команды.