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В Польше сделали самую необычную турнирную таблицу

В соцсетях элитного дивизиона Польши по футболу продемонстрировали креативную турнирную таблицу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Таблица выглядит как прогноз погоды. По ней не так просто определить, сколько очков у каждой из команд, придется применить математические навыки.

Ноль градусов — в районе Познани, где базируется «Лех». Именно эта команда сейчас лидирует в чемпионате. Все последующие команды с минусовой «температурой». Градус зависит от того, на сколько очков клуб отстает от лидера.

К некоторым командам добавлены дополнительные знаки. Например, «Мотор» из Люблина обзавелся конем. Все потому что клуб — «темная лошадка» турнира. «Мотор» сейчас на седьмом месте — это великолепный результат для команды.