«Реал» изменит название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу»

«Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году. Стадион был назван в честь бывшего нападающего (1912−1927), главного тренера (1926−1927) и президента (1943−1978) мадридского клуба. Правление Бернабеу было одним из самых успешных периодов в истории «Реала», в котором мадридский клуб выиграл 16 титулов Ла Лиги и 6 Кубков чемпионов.