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«Реал» изменит название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу»

Руководство мадридского «Реала» приняло решение сменить название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, название легендарного стадиона будет упрощено. В будущем арена будет называться просто «Бернабеу». Отмечается, что изменение в названии стадиона связано с коммерческими причинами.

Переименование стадиона должно пройти одобрение на ближайшей Генеральной ассамблее «Реала». На предыдущем собрании в ноябре сосьос мадридского клуба поддержали идею о переименовании тренировочной базы «Вальдебебас» в честь президента «Реала» Флорентино Переса.

«Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году. Стадион был назван в честь бывшего нападающего (1912−1927), главного тренера (1926−1927) и президента (1943−1978) мадридского клуба. Правление Бернабеу было одним из самых успешных периодов в истории «Реала», в котором мадридский клуб выиграл 16 титулов Ла Лиги и 6 Кубков чемпионов.

В 2019 году началась третья реконструкция «Сантьяго Бернабеу», которая должна полностью завершиться в следующем году. Общая стоимость работ по реновации стадиона составит около 1,76 млрд евро.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Атлетико» на один балл. 3 января «сливочные» на выезде сыграют с «Валенсией». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

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