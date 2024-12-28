Стало известно на какой срок выбыл игрок «Арсенала» Сака

«Он перенес операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас все зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты журналист Фабрицио Романо.