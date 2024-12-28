Стало известно на какой срок выбыл игрок «Арсенала» Сака

Напомним, Сака получил травму подколенного сухожилия в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (5:1). Полузащитник был заменен в первом тайме и ушел с поля на костылях. Вместо англичанина на поле появился Леандро Троссард.
«Он перенес операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас все зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 23-летний Сака провел за канониров 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал 13 голевых передач.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 36 очками. Команда Микеля Артеты уступает лидирующему «Ливерпулю» шесть баллов. На третьей строчке располагается «Челси», отставая от второго места на одно очко. В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Брентфордом». «Ливерпуль» в гостях встретится с «Вест Хэмом» а «Челси» с «Ипсвичем».