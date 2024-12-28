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Роналду: Если стану владельцем «МЮ», то исправлю ситуацию

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о проблемах клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

Ранее новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обновил антирекорд предыдущего наставника Эрика тен Хага. В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Это поражение стало для Аморима четвертым в первых семи играх во главе команды. Четвертое поражение тен Хага в сезоне-2022/23 пришлось на 13-й матч.

«Ситуация с “Манчестер Юнайтед”? Я люблю этот клуб и хочу только лучшего для него. Проблема клуба не в тренере. Если я стану владельцем “МЮ”, то исправлю ситуацию в клубе и скорректирую то, что не работает», — сказал Роналду на церемонии Globe Soccer Awards, где второй раз подряд получил награду как лучший футболист года на Ближнем Востоке.

28 октября 2024 года Тен Хаг был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. 1 ноября Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». До этого он четыре с половиной года руководил лиссабонским «Спортингом», с которым дважды стал чемпионом Португалии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от еврокубковой зоны на семь очков. В понедельник, 30 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ красные дьяволы дома сыграют с «Ньюкаслом».

Вулверхэмптон
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Витор Перейра
Рубен Аморим
Голы
Вулверхэмптон
Матеус Кунья
58′
Хван Хи Чхан
90+9′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
90′
4
Сантьяго Буэно
24
Тоте Гомеш
7
Андре
10
Матеус Кунья
3
Райан Аит Нури
87′
19
Родригу Гомеш
22
Нелсон Семеду
90′
15
Крейг Доусон
8
Жоау Гомес
33′
73′
20
Томми Дойл
9
Йорген Странд Ларсен
90′
27
Жан-Рикне Беллегард
29
Гонсалу Гедеш
74′
11
Хван Хи Чхан
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18′
47′
15
Лени Йоро
4′
63′
14
Кристиан Эриксен
25
Мануэль Угарте
54′
63′
18
Каземиру
37
Кобби Майну
63′
21
Матеус дос Сантос Антони
9
Расмус Хейлунн
79′
11
Джошуа Зиркзе
16
Амад Диалло
79′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
12
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь