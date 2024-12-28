Роналду: Если стану владельцем «МЮ», то исправлю ситуацию

«Ситуация с “Манчестер Юнайтед”? Я люблю этот клуб и хочу только лучшего для него. Проблема клуба не в тренере. Если я стану владельцем “МЮ”, то исправлю ситуацию в клубе и скорректирую то, что не работает», — сказал Роналду на церемонии Globe Soccer Awards, где второй раз подряд получил награду как лучший футболист года на Ближнем Востоке.