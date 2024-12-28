Роналду: Если стану владельцем «МЮ», то исправлю ситуацию

Ранее новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обновил антирекорд предыдущего наставника Эрика тен Хага. В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. Это поражение стало для Аморима четвертым в первых семи играх во главе команды. Четвертое поражение тен Хага в сезоне-2022/23 пришлось на 13-й матч.
«Ситуация с “Манчестер Юнайтед”? Я люблю этот клуб и хочу только лучшего для него. Проблема клуба не в тренере. Если я стану владельцем “МЮ”, то исправлю ситуацию в клубе и скорректирую то, что не работает», — сказал Роналду на церемонии Globe Soccer Awards, где второй раз подряд получил награду как лучший футболист года на Ближнем Востоке.
28 октября 2024 года Тен Хаг был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. 1 ноября Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». До этого он четыре с половиной года руководил лиссабонским «Спортингом», с которым дважды стал чемпионом Португалии.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от еврокубковой зоны на семь очков. В понедельник, 30 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ красные дьяволы дома сыграют с «Ньюкаслом».