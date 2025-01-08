Винисиус дисквалифицирован на два матча за удар вратаря «Валенсии»

3 января Винисиус был удален в матче 12-го тура чемпионата Испании. На 79‑й минуте при счете 0:1 в пользу «Валенсии» Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски. В оставшееся время «Реал» усилиями Луки Модрича и Джуда Беллингема забил два мяча и победил — 2:1. Красная карточка стала для Винисиуса первой за 6 лет выступлений в Ла Лиге.