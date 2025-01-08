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Винисиус дисквалифицирован на два матча за удар вратаря «Валенсии»

Помимо двухматчевой дисквалификации бразилец наказан денежным штрафом в размере 600 евро, а «Реал» оштрафован на 700 евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

3 января Винисиус был удален в матче 12-го тура чемпионата Испании. На 79‑й минуте при счете 0:1 в пользу «Валенсии» Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски. В оставшееся время «Реал» усилиями Луки Модрича и Джуда Беллингема забил два мяча и победил — 2:1. Красная карточка стала для Винисиуса первой за 6 лет выступлений в Ла Лиге.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынес решение о двухматчевой дисквалификации бразильца. Таким образом, он пропустит игры чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом», но сыграет в Суперкубке Испании против «Мальорки» 9 января.

Винисиус Жуниор играет за «Реал» с 2018 года, когда «сливочные» заплатили 45 миллионов евро за переход из «Фламенго» 18-летнего таланта. За это время Винисиус вместе с клубом трижды становился чемпионом Испании и дважды побеждал в Лиге чемпионов, причем в обоих финалах футболист отметился голом.

В сезоне-2024/25 Винисиус принял участие в 22 матчах в различных турнирах, в которых забил 13 мячей.

Валенсия
1:2
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 12
3.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Mestalla, 46420 зрителей
Главные тренеры
Карлос Корберан
Карло Анчелотти
Голы
Валенсия
Уго Дуро
27′
Реал
Лука Модрич
(Джуд Беллингем)
85′
Джуд Беллингем
90+5′
Нереализованные пенальти
Реал
Джуд Беллингем
55′
Составы команд
Валенсия
13
Столе Димитриевски
78′
3
Кристиан Москера
15
Сезар Таррега
20
Димитри Фулькье
5
Энцо Барренечеа
9
Уго Дуро
22
Луис Риоха
24
Ярек Гашировски
88′
21
Хесус Васкес
8
Хави Герра
68′
6
Уго Гильямон
10
Андре Алмейда I
88′
17
Дани Гомес
16
Диего Лопес
67′
7
Серхи Каньос
69′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
79′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
78′
14
Орельен Тшуамени
23
Ферлан Менди
68′
6
Эдуардо Камавинга
5
Джуд Беллингем
90′
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
36′
80′
10
Лука Модрич
87′
11
Родригу
68′
21
Браим Диас
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
16
Фолы
9
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Валенсия
Чемпионат Испании: таблица и календарь