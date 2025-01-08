Винисиус дисквалифицирован на два матча за удар вратаря «Валенсии»

3 января Винисиус был удален в матче 12-го тура чемпионата Испании. На 79‑й минуте при счете 0:1 в пользу «Валенсии» Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски. В оставшееся время «Реал» усилиями Луки Модрича и Джуда Беллингема забил два мяча и победил — 2:1. Красная карточка стала для Винисиуса первой за 6 лет выступлений в Ла Лиге.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынес решение о двухматчевой дисквалификации бразильца. Таким образом, он пропустит игры чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом», но сыграет в Суперкубке Испании против «Мальорки» 9 января.
Винисиус Жуниор играет за «Реал» с 2018 года, когда «сливочные» заплатили 45 миллионов евро за переход из «Фламенго» 18-летнего таланта. За это время Винисиус вместе с клубом трижды становился чемпионом Испании и дважды побеждал в Лиге чемпионов, причем в обоих финалах футболист отметился голом.
В сезоне-2024/25 Винисиус принял участие в 22 матчах в различных турнирах, в которых забил 13 мячей.