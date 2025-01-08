«Барселона» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу»

Стадион «Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию в июне 2023 года. Обновленный стадион сможет вместить 105 тысяч зрителей, что сделает его единственным в Европе с вместимостью свыше 100 тысяч. «Камп Ноу» станет третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).