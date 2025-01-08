«Барселона» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу»

Как сообщается на официальном сайте клуба, торги пройдут с 23 января по 13 февраля. На аукционе можно будет приобрести сувениры с закрытого на реконструкцию домашнего стадиона каталонцев — шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».
Стадион «Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию в июне 2023 года. Обновленный стадион сможет вместить 105 тысяч зрителей, что сделает его единственным в Европе с вместимостью свыше 100 тысяч. «Камп Ноу» станет третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).
В 2024 году «Барселона» продавала сиденья с «Камп Ноу», фрагменты газона и сетки ворот, а также ряд ювелирных изделий, в том числе бриллианты, сформированные из углерода травы «Камп Ноу».
После первого круга чемионата Испании «Барселона» с 38 очками находится на третьем месте в турнирной таблице, отставая на 5 баллов от лидирующего «Реала».