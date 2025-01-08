Украинский футболист отклонил предложение «ПСЖ» из-за Сафонова

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Лоика Танзи, Забарный отклонил предложение о переходе в «ПСЖ», поскольку в составе команды присутствует российский вратарь Матвей Сафонов. Защитник обосновал свое решение тем, что в условиях геополитической напряженности он не может выступать в одном клубе с футболистом из России, поскольку это могло бы создать атмосферу дискомфорта в команде.
22-летний Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 38 миллионов евро. В этом сезоне он провел без замен все 20 матчей за клуб в Английской Премьер-лиге. «Борнмут» в настоящий момент располагается на высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице. Команда с юга Англии никогда не поднималась в Премьер-лиге выше 9-го места.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб восемь матчей, в которых пропустил шесть мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Недавно Матвей стал обладателем первого трофея в составе «ПСЖ». Российский голкипер остался в запасе на финальную встречу Суперкубка Франции с «Монако», однако завоевал титул после победы своей команды со счетом 1:0.
В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первой строчке, имея в активе 40 очков, Подопечные Луиса Энрике после 16 туров опережают «Марсель», своего ближайшего преследователя, на 7 баллов.