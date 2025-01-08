Украинский футболист отклонил предложение «ПСЖ» из-за Сафонова

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб восемь матчей, в которых пропустил шесть мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Недавно Матвей стал обладателем первого трофея в составе «ПСЖ». Российский голкипер остался в запасе на финальную встречу Суперкубка Франции с «Монако», однако завоевал титул после победы своей команды со счетом 1:0.