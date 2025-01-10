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Кузяев получил травму в матче чемпионата Франции

Полузащитник клуба «Гавр» Далер Кузяев получил травму в матче 16-го тура Лиги 1 с «Марселем» (1:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: http://www.hac-foot.com/

5 января «Гавр» на выезде уступил «Марселю» со счетом 1:5. Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме на 53-й минуте матча.

— Насколько Далер сейчас доволен своим положением в «Гавре»?

— У него все нормально. Рабочая ситуация. Работает парень, не останавливается. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счет. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прервал опасную атаку «Марселя». Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

— Ближайший тур пропустит?

— Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже все станет понятно, — приводит слова отца футболиста Адьяма Кузяева «Матч ТВ».

Далер Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года из «Зенита». Его контракт действует до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

«Гавр» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Франции и занимает 17‑е место в турнирной таблице с 12 очками.

Марсель
5:1
Первый тайм: 3:0
Гавр
Футбол, Франция, Тур 16
5.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Дидье Дигар
Голы
Марсель
Валентен Ронжье
25′
Билаль Надир
(Кантен Мерлен)
39′
Нил Мопей
(Кантен Мерлен)
43′
Элие Вахи
(Мэйсон Гринвуд)
66′
Улиссес Гарсия
(Микаэль Мурильо)
75′
Гавр
Андре Айю
(Антуан Жужу)
85′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
5
Леонардо Балерди
62
Микаэль Мурильо
25
Адриен Рабьо
10
Мэйсон Гринвуд
44
Луис Энрике
3
Кантен Мерлен
73′
6
Улиссес Гарсия
13
Дерек Корнелиус
79′
50
Дэррил Бакола
21
Валентен Ронжье
74′
17
Джонатан Роу
34
Билаль Надир
45+5′
46′
51
Исмаэль Коне
8
Нил Мопей
59′
9
Элие Вахи
Гавр
30
Артур Десма
4
Готье Льорис
6
Этьен Юте Кинкуэ
7
Лоик Него
32
Тимоте Пембеле
18
Янис Зуауи
94
Абдулайе Туре
8
Яссин Кехта
64′
20
Энди Логбо
14
Далер Кузяев
53′
19
Рассул Ндиайе
28
Андре Айю
89′
25
Алоиз Конфе
46
Ильяс Усни
53′
21
Антуан Жужу
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
0
12
Фолы
6
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гавр
Марсель
Чемпионат Франции: таблица и календарь