Кузяев получил травму в матче чемпионата Франции

5 января «Гавр» на выезде уступил «Марселю» со счетом 1:5. Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме на 53-й минуте матча.
— Насколько Далер сейчас доволен своим положением в «Гавре»?
— У него все нормально. Рабочая ситуация. Работает парень, не останавливается. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счет. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прервал опасную атаку «Марселя». Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.
— Ближайший тур пропустит?
— Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже все станет понятно, — приводит слова отца футболиста Адьяма Кузяева «Матч ТВ».
Далер Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года из «Зенита». Его контракт действует до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
«Гавр» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Франции и занимает 17‑е место в турнирной таблице с 12 очками.