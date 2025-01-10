Кузяев получил травму в матче чемпионата Франции

— У него все нормально. Рабочая ситуация. Работает парень, не останавливается. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счет. Уверенно и достойно выглядел. Единственное — получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прервал опасную атаку «Марселя». Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.