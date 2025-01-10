В Малибу сгорел дом экс-футболиста «Арсенала» и сборной Мексики

«Наш прекрасный дом в Малибу сгорел. Мы в шоке от всего, что сейчас происходит. Выражаю огромную любовь и поддержку всем пострадавшим и надеюсь, что скоро удастся потушить огонь», — написала жена Велы в социальных сетях.