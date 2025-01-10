В Малибу сгорел дом экс-футболиста «Арсенала» и сборной Мексики

Дом 35-летнего нападающего клуба МЛС «Лос-Анджелес» был уничтожен бушующими в округе пожарами.
«Наш прекрасный дом в Малибу сгорел. Мы в шоке от всего, что сейчас происходит. Выражаю огромную любовь и поддержку всем пострадавшим и надеюсь, что скоро удастся потушить огонь», — написала жена Велы в социальных сетях.
В результате стихии дом потерял и главный тренер клуба НБА «Лос‑Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик.
Карлос Вела выступает за «Лос-Анджелес» с 2018 года. Ранее он играл за «Арсенал», «Реал Сосьедад», «Саламанку», «Осасуну» и «Вест Бромвич».
С 2007-го по 2018 год Вела играл за сборную Мексики, в составе которой провел 72 матча и забил 18 мячей. Вместе с национальной командой Карлос дважды побеждал на Золотом кубке КОНКАКАФ.