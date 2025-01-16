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Семикратный чемпион Франции проиграл клубу пятого дивизиона

«Лион» сенсационно уступил клубу пятого дивизиона «Бургуэн‑Жалье» (2:2, пен. 2:4) в матче 1/16 финала Кубка Франции.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Eurasia Sport Images/Getty Images

В составе «Бургуэн‑Жалье» дубль оформил нападающий Мехди Мужецки (20', 69'). У «Лиона» отличились Неманья Матич (45') и Жорж Микаутадзе (64'). В серии послематчевых пенальти главным героем стал вратарь «Бургуэн‑Жалье» Ронан Же, парировавший удары Корантен Толиссо и Александра Ляказетта.

После победного пенальти местные болельщики выбежали на поле, чтобы отпраздновать первый в истории клуба выход в ⅛ финала Кубка Франции.

Футбольный клуб «Бургуэн‑Жалье» представляет одноименную коммуну в 35 километрах от Лиона, население которой составляет около 30 тыс. человек. Клуб выступает в пятом французском дивизионе (Насьональ 3) и имеет любительский статус.

Стоит отметить, что главный тренер «Лиона» Пьер Саж выставил на эту встречу преимущественно игроков основы.

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 15 очков. В субботу, 18 января, команда Пьера Сажа дома сыграет с «Тулузой». Начало матча — в 23:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Лион» имеет долги на общую сумму более 500 млн евро. Семикратный чемпион Франции рискует вылететь из Лиги 1 по окончании сезона вне зависимости от итогового положения в турнирной таблице.

Лион