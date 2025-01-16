Семикратный чемпион Франции проиграл клубу пятого дивизиона

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 15 очков. В субботу, 18 января, команда Пьера Сажа дома сыграет с «Тулузой». Начало матча — в 23:05 по московскому времени.