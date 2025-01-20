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Моуринью представил свой винный бренд «The Special One»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо запустил свой собственный винный бренд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

61-летний португалец в специальном ролике презентовал красное вино под названием «The Special One» («Особенный»). Именно такое прозвище получил Моуринью в начале своей карьеры.

«Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино: “The Special One”. Собранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, это вино отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом в жизни. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с близкими, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то по-настоящему особенным», — написал Моуринью.

Вино изготовлено из винограда, собранного вручную в португальской долине Дору. Бутылка поставляется в специальном футляре и с этикеткой, на которой изображен силуэт Моуриньо. Стоимость одной бутылки составляет 120 евро, открыт предзаказ.

Моуринью, которому на этой неделе исполнится 62 года, возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 45 очков в 19 матчах. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.

До назначения в «Фенербахче» последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.