Моуринью представил свой винный бренд «The Special One»

«Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино: “The Special One”. Собранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, это вино отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом в жизни. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с близкими, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то по-настоящему особенным», — написал Моуринью.