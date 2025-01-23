«Ювентус» арендовал Коло Муани у «ПСЖ» до конца сезона

Ранее стороны не смогли оформить сделку, потому что парижский клуб превышал лимит игроков, которые могут находиться в аренде: их было шесть, и Муани должен был стать седьмым, тогда как правило разрешает иметь не более шести игроков в аренде. Французский клуб расторг контракт с испанским защитником Хуаном Бернатом, который находится в аренде в «Вильярреале», и препятствие на пути перехода Коло Муани в Турин было преодолено.