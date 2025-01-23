«Ювентус» арендовал Коло Муани у «ПСЖ» до конца сезона

Как сообщает пресс-служба туринцев, нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани на правах аренды перешел в «Ювентус». Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Ранее стороны не смогли оформить сделку, потому что парижский клуб превышал лимит игроков, которые могут находиться в аренде: их было шесть, и Муани должен был стать седьмым, тогда как правило разрешает иметь не более шести игроков в аренде. Французский клуб расторг контракт с испанским защитником Хуаном Бернатом, который находится в аренде в «Вильярреале», и препятствие на пути перехода Коло Муани в Турин было преодолено.
Коло Муани выступал за «ПСЖ» с сентября 2023 года. Парижане заплатили за него франкфуртскому «Айнтрахту» 95 миллионов евро. Форвард провел за команду 54 матча, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Коло Муани — воспитанник «Нанта», помимо «канареек» он во Франции играл за «Булонь».
В активе 26-летнего футболиста 27 матчей и 8 забитых мячей в составе сборной Франции. Коло Муани играл в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. На последних минутах матча против Аргентины он вышел один на один, но не смог переиграть Эмилиано Мартинеса. Сборная Франции в итоге уступила сопернику в серии пенальти (3:3, пенальти — 2:4).
После 21 матча «Ювентус» с 37 очками занимает пятое место в итальянской серии А. Подопечные Тиаго Мотты пока не потерпели ни одного поражения в национальном первенстве, являясь единственной подобной командой, но слишком много матчей (13) завершают вничью. «Ювентус» на 13 баллов отстает от лидирующего «Наполи».