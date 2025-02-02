Матч «Милан» — «Интер» 2 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:00 мск и пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Главный арбитр встречи — Даниэле Киффи. Игру «Милан» — «Интер» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Милан» с конца октября все никак не может подняться выше 7-го и 8-го мест в Серии А. В январе при новом тренере Сержиу Консейсау «россонери» выиграли Суперкубок Италии и одержали 2 победы в чемпионате при одной ничьей и одном поражении. Настроение миланистам подпортил проигрыш в Лиге чемпионов в Загребе от местного «Динамо». Но это не помешало выйти в плей-офф ЛЧ.
«Интер» в Лиге чемпионов спокойно разобрался с «Монако» (3:0). Всего у «нерадзурри» сейчас 4 победы подряд, неделю назад они разгромили в гостях «Лечче» (4:0). В чемпионате Италии «Интер» отстает от лидера «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. В Серии А у команды Симоне Индзаги всего одно поражение, и нанес его как раз «Милан» (1:2) в первом круге. Также именно «Милан» переиграл недавно «Интер» в финале Суперкубка (3:2).
Результаты прошедших матчей и расписание Серии А вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Интер», на его победу предлагают коэффициент 1,92. Ни ничью можно поставить за 3,70, на победу «Милана» — за 4,40. Также в дерби ждут меньше 3 голов.