Матч «Милан» — «Интер» 2 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Интер» в Лиге чемпионов спокойно разобрался с «Монако» (3:0). Всего у «нерадзурри» сейчас 4 победы подряд, неделю назад они разгромили в гостях «Лечче» (4:0). В чемпионате Италии «Интер» отстает от лидера «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. В Серии А у команды Симоне Индзаги всего одно поражение, и нанес его как раз «Милан» (1:2) в первом круге. Также именно «Милан» переиграл недавно «Интер» в финале Суперкубка (3:2).