«Барселона» в 19 раз увеличит зарплату 17-летней звезде

Ямаль подпишет новый контракт с каталонцами после того, как ему исполнится 18 лет. По информации источника, его зарплата составит €8 млн в год. Это в 19 раз выше, чем юный талант получает сейчас — €420 тысяч. Ямаль станет третьим игроком по зарплате в «Барселоне» после Роберта Левандовски и Френки де Йонга.