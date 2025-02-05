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Матч «Милан» — «Рома» 5 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 5 февраля, в ¼ финала Кубка Италии «Милан» встретится с «Ромой».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Главный арбитр встречи — Марко Пиччинини. Игру «Милан» — «Рома» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

«Милан» продолжает играть нестабильно. В 5 последних матчах у «россонери» 2 победы, 2 поражения и ничья. Вместо ничьей с «Интером» в воскресенье миланисты могли взять три очка — при счете 1:0 они пропустили ответный гол на 93-й минуте. Возможно, новому главному тренеру Сержиу Консейсау помогут новички. В «Милан» перешли форварды Сантьяго Хименес и Жоау Феликс, полузащитники Риккардо Соттиль и Уоррен Бондо, а также защитник Кайл Уокер.

«Рома» тоже удивила три дня назад, команда Клаудио Раньери отыгралась против «Наполи» (1:1). Анхелиньо забил спасительный гол на 92-й минуте. Всего у римлян 3 победы, ничья и поражение в последних 5 матчах. «Рома» тоже укрепилась в зимнее трансферное окно, правда, самой дорогой покупкой стал защитник Анасс Салах-Эддин за 8 млн евро. При этом полузащитник Никола Залевски ушел в «Интер».

Сегодня «Милан» и «Рома» встретятся в четвертьфинале Кубка Италии. Римляне последний раз побеждали в этом турнире в 2008 году, а «россонери» — в 2003-м.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Милан», на его победу в основное время предлагают коэффициент 2,15. Ни ничью можно поставить за 3,50, на победу «Ромы» — за 3,70. Также тут ждут меньше 3 голов.

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