Матч «Милан» — «Рома» 5 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Рома» тоже удивила три дня назад, команда Клаудио Раньери отыгралась против «Наполи» (1:1). Анхелиньо забил спасительный гол на 92-й минуте. Всего у римлян 3 победы, ничья и поражение в последних 5 матчах. «Рома» тоже укрепилась в зимнее трансферное окно, правда, самой дорогой покупкой стал защитник Анасс Салах-Эддин за 8 млн евро. При этом полузащитник Никола Залевски ушел в «Интер».