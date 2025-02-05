Дуран будет летать на тренировки «Аль-Насра» из другой страны

Джон Дуран перешел в саудовский клуб из «Астон Виллы» 31 января. Сообщалось, что трансфер Дурана обошелся «Аль-Насру» в 77 миллионов евро без учета бонусов.
Как сообщает The Sun, колумбиец решил жить не в Саудовской Аравии, а в соседнем Бахрейне. Дело в том, что в Саудовской Аравии запрещено совместное проживание неженатых пар. Арендодатели жилья при заключении сделки часто запрашивают подтверждение брака. И хотя на практике этот закон не всегда соблюдается, Дуран решил жить с девушкой в другой стране.
Джону Дурану придется летать на тренировки «Аль-Насра» и обратно. Путь в одну сторону — примерно 500 километров в одну сторону — будет занимать примерно 80 минут. В нынешнем сезоне Дуран забил 12 голов в 29 матчах за «Астон Виллу».
Криштиану Роналду живет со своей возлюбленной Джорджиной Родригес с 2016 года. Свадьбы не было, но в Саудовской Аравии пара проживает вместе. СМИ полагают, что Криштиану и Джорджина могли тайно расписаться в 2024 году.