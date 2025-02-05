Дуран будет летать на тренировки «Аль-Насра» из другой страны

Как сообщает The Sun, колумбиец решил жить не в Саудовской Аравии, а в соседнем Бахрейне. Дело в том, что в Саудовской Аравии запрещено совместное проживание неженатых пар. Арендодатели жилья при заключении сделки часто запрашивают подтверждение брака. И хотя на практике этот закон не всегда соблюдается, Дуран решил жить с девушкой в другой стране.