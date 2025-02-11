Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России

По информации источника, товарный знак был зарегистрирован в начале февраля этого года. Правообладателем является компания DB Ventures, которую футболист создал в 2014 году. Позднее Бекхэм продал 55% акций другой компании — Authentic Brands Group. Ей, в том числе принадлежит спортивный бренд Reebok.