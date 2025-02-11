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Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак David Beckham в Роспатенте, сообщает Life.ru.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, товарный знак был зарегистрирован в начале февраля этого года. Правообладателем является компания DB Ventures, которую футболист создал в 2014 году. Позднее Бекхэм продал 55% акций другой компании — Authentic Brands Group. Ей, в том числе принадлежит спортивный бренд Reebok.

Под брендом David Beckham Бекхэм можно производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и кожаные простыни.

Дэвид Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба из МЛС «Интер Майами».

49 летний Бекхэм— шестикратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов. Лучший футболист 1999 года по версии УЕФА, обладатель Серебряного мяча, а также офицер Ордена Британской Империи.