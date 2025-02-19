Отстраненный после игры «Реала» арбитр планирует подать в суд

«Компания, о которой идет речь, не получала вознаграждения ни от каких спортивных клубов, федераций или организаций, связанных со спортивной индустрией. Это информационная платформа, созданная с тем, чтобы разные спортсмены могли делиться опытом и знаниями о спортивных ценностях. Я планирую подать иски в отношении СМИ, распространяющих ложную или предвзятую информацию», — написал Монтеро в соцсетях.