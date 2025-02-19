Отстраненный после игры «Реала» арбитр планирует подать в суд

Хосе Луис Мунуэра Монтеро судил матч между «Осасуной» и «Реалом» в рамках 24‑го тура Ла Лиги, который завершился со счетом 1:1. Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем на 39‑й минуте получил прямую красную карточку за споры с главным арбитром и может получить длительную дисквалификацию. «Реал» выразил несогласие с этим и намерен подать апелляцию, если Беллингема дисквалифицируют.
Издание AS сообщило, что Королевская испанская футбольная федерация начала в отношении Хосе Мунуэры Монтеро расследование, до завершения которого судья не сможет работать на матчах УЕФА. По информации AS, Монтеро является учредителем консалтинговой компании, которая, возможно, работала с различными европейскими футбольными клубами и лигами. Если будет доказан конфликт интересов, Монтеро грозит длительное отстранение от футбольной деятельности.
«Компания, о которой идет речь, не получала вознаграждения ни от каких спортивных клубов, федераций или организаций, связанных со спортивной индустрией. Это информационная платформа, созданная с тем, чтобы разные спортсмены могли делиться опытом и знаниями о спортивных ценностях. Я планирую подать иски в отношении СМИ, распространяющих ложную или предвзятую информацию», — написал Монтеро в соцсетях.
В чемпионате Испании лидирует «Барселона» — в 24 турах сине-гранатовые набрали 51 очко, в активе мадридского «Реала» то же количество очков, но он уступает каталонцам по дополнительным показателям. «Атлетико» с 50 баллами занимает третье место в таблице Ла Лиги.
В следующем туре «Барселона» отправится на Канарские острова, где встретится с «Лас-Пальмасом», «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле, а «Атлетико» будет противостоять находящаяся в зоне вылета «Валенсия».