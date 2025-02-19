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Отстраненный после игры «Реала» арбитр планирует подать в суд

Испанский футбольный арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро заявил в соцсетях, что будет судиться с теми, кто распространяет о нем и его компании недостоверную информацию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хосе Луис Мунуэра Монтеро судил матч между «Осасуной» и «Реалом» в рамках 24‑го тура Ла Лиги, который завершился со счетом 1:1. Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем на 39‑й минуте получил прямую красную карточку за споры с главным арбитром и может получить длительную дисквалификацию. «Реал» выразил несогласие с этим и намерен подать апелляцию, если Беллингема дисквалифицируют.

Издание AS сообщило, что Королевская испанская футбольная федерация начала в отношении Хосе Мунуэры Монтеро расследование, до завершения которого судья не сможет работать на матчах УЕФА. По информации AS, Монтеро является учредителем консалтинговой компании, которая, возможно, работала с различными европейскими футбольными клубами и лигами. Если будет доказан конфликт интересов, Монтеро грозит длительное отстранение от футбольной деятельности.

«Компания, о которой идет речь, не получала вознаграждения ни от каких спортивных клубов, федераций или организаций, связанных со спортивной индустрией. Это информационная платформа, созданная с тем, чтобы разные спортсмены могли делиться опытом и знаниями о спортивных ценностях. Я планирую подать иски в отношении СМИ, распространяющих ложную или предвзятую информацию», — написал Монтеро в соцсетях.

В чемпионате Испании лидирует «Барселона» — в 24 турах сине-гранатовые набрали 51 очко, в активе мадридского «Реала» то же количество очков, но он уступает каталонцам по дополнительным показателям. «Атлетико» с 50 баллами занимает третье место в таблице Ла Лиги.

В следующем туре «Барселона» отправится на Канарские острова, где встретится с «Лас-Пальмасом», «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле, а «Атлетико» будет противостоять находящаяся в зоне вылета «Валенсия».

Осасуна
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 24
15.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Карло Анчелотти
Голы
Осасуна
Анте Будимир
58′
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
15′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
5
Хорхе Эррандо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
73′
14
Рубен Гарсия
3
Хуан Крус
52′
59′
15
Рубен Пенья
12
Хесус Аресо
48′
59′
23
Абель Бретонес
7
Хон Монкайола
79′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
19
Брайан Сарагоса
79′
18
Икер Муньос
17
Анте Будимир
87′
9
Рауль Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
39′
6
Эдуардо Камавинга
57′
8
Федерико Вальверде
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
21
Браим Диас
69′
11
Родригу
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь