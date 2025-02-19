Беллингем дисквалифицирован на два матча за мат в адрес судьи

Отмечается, что дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не принял во внимание предоставленные «Реалом» видеодоказательства и заключение эксперта по чтению по губам, которые свидетельствуют о том, что слова Беллингема на английском языке не были направлены в адрес арбитра.