Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беллингем дисквалифицирован на два матча за мат в адрес судьи

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит два матча чемпионата Испании за нецензурные высказывания в адрес судьи. Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

21-летний футболист получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме выездного матча 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро отметил в протоколе, что Беллингем использовал в его адрес нецензурную брань.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не принял во внимание предоставленные «Реалом» видеодоказательства и заключение эксперта по чтению по губам, которые свидетельствуют о том, что слова Беллингема на английском языке не были направлены в адрес арбитра.

В «Реале» намерены оспорить дисквалификацию игрока и добиться ее полной отмены. Если апелляция «сливочных» не будет удовлетворена, Беллингем пропустит домашний матч Ла Лиги против «Жироны» (23 февраля) и выездную игру против «Бетиса» (2 марта).

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» за 113 млн евро. В этом сезоне он провел за мадридцев 33 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» по дополнительным показателям. Сегодня подопечные Карло Анчелотти дома сыграют с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Осасуна
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 24
15.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Карло Анчелотти
Голы
Осасуна
Анте Будимир
58′
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
15′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
5
Хорхе Эррандо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
73′
14
Рубен Гарсия
3
Хуан Крус
52′
59′
15
Рубен Пенья
12
Хесус Аресо
48′
59′
23
Абель Бретонес
7
Хон Монкайола
79′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
19
Брайан Сарагоса
79′
18
Икер Муньос
17
Анте Будимир
87′
9
Рауль Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
39′
6
Эдуардо Камавинга
57′
8
Федерико Вальверде
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
21
Браим Диас
69′
11
Родригу
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Осасуна
Чемпионат Испании: таблица и календарь