Беллингем дисквалифицирован на два матча за мат в адрес судьи

21-летний футболист получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме выездного матча 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро отметил в протоколе, что Беллингем использовал в его адрес нецензурную брань.
Отмечается, что дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не принял во внимание предоставленные «Реалом» видеодоказательства и заключение эксперта по чтению по губам, которые свидетельствуют о том, что слова Беллингема на английском языке не были направлены в адрес арбитра.
В «Реале» намерены оспорить дисквалификацию игрока и добиться ее полной отмены. Если апелляция «сливочных» не будет удовлетворена, Беллингем пропустит домашний матч Ла Лиги против «Жироны» (23 февраля) и выездную игру против «Бетиса» (2 марта).
Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» за 113 млн евро. В этом сезоне он провел за мадридцев 33 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» по дополнительным показателям. Сегодня подопечные Карло Анчелотти дома сыграют с «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.