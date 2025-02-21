Французский журналист: Головин не одну неделю находится в упадке

28-летний футболист пропустил два последних матча монегасков из-за травмы отводящей мышцы бедра. Журналист французского издания MadeinFOOT Дориан Бонзома отметил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин находится не в лучшей форме.
«Считаю, Головин находится в упадке уже несколько недель. В некоторой степени соответствуя имиджу команды, он хорошо начал сезон, прежде чем с ноября понизить свой уровень. У него также есть много конкурентов на своей позиции: молодые Аклиуш и Бен Сегир занимают все больше и больше места, а Такуми Минамино возвращается в хорошую форму. Он является частью раздевалки, потому что играет за “Монако” на протяжении многих лет, но у него меньше влияния, чем у Закарии, Тило Керера или Бреля Эмболо, которые прибыли после него. Я ожидаю от него немного большего, — сказал Бонзома в беседе с корреспондентом Sport24 Даниилом Нахлесткиным», — приводит слова Бонзома Sport24.
18 сентября «Монако» сыграл вничью (3:3) с лиссабонской «Бенфикой» и по сумме двух матчей уступил в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, вылетев из турнира. В чемпионате Франции подопечные Ади Хюттера набрали 40 очков в 22 турах и отстают от лидирующего «ПСЖ» на 16 баллов, 22 февраля монегаски на выезде сыграют с «Лиллем».
Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В октябре 2024 года полузащитник продлил контракт с клубом до лета 2029 года. В общей сложности Головин провел за монегасков 230 матчей, в которых забил 34 мяча и сделал 40 результативных передач.