Французский журналист: Головин не одну неделю находится в упадке

«Считаю, Головин находится в упадке уже несколько недель. В некоторой степени соответствуя имиджу команды, он хорошо начал сезон, прежде чем с ноября понизить свой уровень. У него также есть много конкурентов на своей позиции: молодые Аклиуш и Бен Сегир занимают все больше и больше места, а Такуми Минамино возвращается в хорошую форму. Он является частью раздевалки, потому что играет за “Монако” на протяжении многих лет, но у него меньше влияния, чем у Закарии, Тило Керера или Бреля Эмболо, которые прибыли после него. Я ожидаю от него немного большего, — сказал Бонзома в беседе с корреспондентом Sport24 Даниилом Нахлесткиным», — приводит слова Бонзома Sport24.