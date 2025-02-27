Сафонов прокомментировал победу в Кубке Франции со счетом 7:0

26-летний россиянин вышел в стартовом составе и отразил два удара в створ ворот.
«Ну, все! Матч, в котором я принимал участие и стендап (в котором — нет) подошли к концу, я вернулся. Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов.
Сафонов провел свой 11-й матч за «ПСЖ». Он пропустил шесть мячей и шесть раз сыграл «на ноль».
Жеребьевка полуфиналов Кубка Франции состоится сегодня, 27 февраля. Вместе с «ПСЖ» в полуфинал вышли «Реймс», «Дюнкерк» и «Канн». Матчи пройдут 2 апреля.