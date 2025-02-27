Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов прокомментировал победу в Кубке Франции со счетом 7:0

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем телеграм-канале прокомментировал разгромную победу над клубом четвертого дивизиона «Стад Бриошеном» (7:0) в ¼ финала Кубка Франции.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летний россиянин вышел в стартовом составе и отразил два удара в створ ворот.

«Ну, все! Матч, в котором я принимал участие и стендап (в котором — нет) подошли к концу, я вернулся. Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов.

Сафонов провел свой 11-й матч за «ПСЖ». Он пропустил шесть мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

Жеребьевка полуфиналов Кубка Франции состоится сегодня, 27 февраля. Вместе с «ПСЖ» в полуфинал вышли «Реймс», «Дюнкерк» и «Канн». Матчи пройдут 2 апреля.

ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь