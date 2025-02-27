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«Лион», проиграв «ПСЖ», подал протест на участие в матче Хвичи

«Лион» подал протест на участие футболиста «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images

23 февраля парижане одержали победу со счетом 3:2, а грузин отметился голевой передачей. Как сообщает L'Équipe, «ткачи» направили жалобу в Комитет по правовым вопросам Профессиональной футбольной Лиги (LFP).

Президент «Лиона» Джон Текстор указал, что переход футболиста в «ПСЖ» «стал возможен только благодаря финансированию, нарушающему правило запрета иностранных грантов», добавив, что «официальное утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».

Жалоба команды стала ответным действием на аналогичный запрос «ПСЖ» по поводу участия в матче аргентинского форварда Тьяго Альмады, который был арендован «Лионом» у бразильского «Ботафого» — другого клуба, принадлежащего Текстору.

«ПСЖ» приобрел Кварацхелию у «Наполи» в январе 2025 года за 70 миллионов евро. Он провел девять матчей за парижский клуб и забил два гола.

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