«Лион», проиграв «ПСЖ», подал протест на участие в матче Хвичи

23 февраля парижане одержали победу со счетом 3:2, а грузин отметился голевой передачей. Как сообщает L'Équipe, «ткачи» направили жалобу в Комитет по правовым вопросам Профессиональной футбольной Лиги (LFP).
Президент «Лиона» Джон Текстор указал, что переход футболиста в «ПСЖ» «стал возможен только благодаря финансированию, нарушающему правило запрета иностранных грантов», добавив, что «официальное утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».
Жалоба команды стала ответным действием на аналогичный запрос «ПСЖ» по поводу участия в матче аргентинского форварда Тьяго Альмады, который был арендован «Лионом» у бразильского «Ботафого» — другого клуба, принадлежащего Текстору.
«ПСЖ» приобрел Кварацхелию у «Наполи» в январе 2025 года за 70 миллионов евро. Он провел девять матчей за парижский клуб и забил два гола.