«МЮ» готов включить Хойлунда в сделку по Осимхену

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро. 22-летний форвард сборной Дании перешел в английский клуб из «Аталанты» летом 2023 года. До этого Хойлунд играл за австрийский «Штурм» и «Копенгаген».