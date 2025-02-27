«МЮ» готов включить Хойлунда в сделку по Осимхену

По информации источника, английский клуб также готов доплатить 40 миллионов евро за трансфер нигерийского футболиста. При этом игра Хойлунда не убеждает главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.
В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро. 22-летний форвард сборной Дании перешел в английский клуб из «Аталанты» летом 2023 года. До этого Хойлунд играл за австрийский «Штурм» и «Копенгаген».
26-летний Виктор Осимхен был ключевым игроком итальянского «Наполи», в сезоне-2022/23, когда клуб с юга Италии впервые за более чем 30 лет стал чемпионом страны. Нигериец играет за «Галатасарая» с сентября 2024 года. В 26 матчах за турецкий клуб Виктор забил 20 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осимхена в 75 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» проводит неудачный сезон-2024/25 в Английской Премьер-лиге. После 27 туров подопечные Рубена Аморима набрали 33 очка и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице.