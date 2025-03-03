Главный тренер «Милана» ответил на вопрос о возможном уходе

«У меня впервые такое, что я тренирую в подобной атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может обуздать мяч, отдать точную передачу. Все обстоит не так. Но даже в подобной ситуации команда показала характер. Мы сравняли вдесятером и даже могли вырвать победу. Затем этот пенальти…



Сейчас единственный выход из этой ситуации — работать и драться за цвета, которые мы защищаем. Игроки дают положительный сигнал на тренировках. Они очень хорошо прогрессируют, но надо понимать, что, когда выходишь на поле в такой сложной ситуации, очень трудно что-то контролировать. Мы работаем над этим. Я верю, что в команде есть технически сильные игроки.



Думаю ли я об отставке? Все, что меня интересует, — это не видеть разочарования футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому не собираюсь уходить в отставку. Тем более что у меня есть полная поддержка от футболистов», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.