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Главный тренер «Милана» ответил на вопрос о возможном уходе

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение в матче 27-го тура Серии А с «Лацио» (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. На 28-й минуте столичная команда вышла вперед благодаря голу Маттиа Цакканьи. На 85-й минуте Самуэль Чуквуезе сравнял счет. Под занавес матча Педро принес победу римлянам, реализовав пенальти.

При этом, «Милан» сравнял счет и пропустил второй гол, будучи в меньшинстве. На 67-й минуте с поля был удален Страхиня Павлович.

«У меня впервые такое, что я тренирую в подобной атмосфере. Бывает так, что твоя команда не может обуздать мяч, отдать точную передачу. Все обстоит не так. Но даже в подобной ситуации команда показала характер. Мы сравняли вдесятером и даже могли вырвать победу. Затем этот пенальти…

Сейчас единственный выход из этой ситуации — работать и драться за цвета, которые мы защищаем. Игроки дают положительный сигнал на тренировках. Они очень хорошо прогрессируют, но надо понимать, что, когда выходишь на поле в такой сложной ситуации, очень трудно что-то контролировать. Мы работаем над этим. Я верю, что в команде есть технически сильные игроки.

Думаю ли я об отставке? Все, что меня интересует, — это не видеть разочарования футболистов после матча. Если это поможет, я готов работать больше. Поэтому не собираюсь уходить в отставку. Тем более что у меня есть полная поддержка от футболистов», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

Для «Милана» данное поражение стало третьим кряду. Команда занимает девятое место в чемпионате Италии, набрав 41 очко. «Лацио» поднялся на четвертое место с 50 очками.

Ранее «Милан» не смог выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов, уступив «Фейеноорду».

Милан
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