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Погба отбыл дисквалификацию за употребление допинга

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба официально отбыл дисквалификацию и может участвовать в футбольных матчах.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Последним клубом 31-летнего полузащитника был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре прошлого года. Погба находится в статусе свободного агента и теперь может подписать контракт с любым клубом.

Ранее сообщалось, что Погба рассматривает предложения только из ведущих европейских чемпионатов. Одним из главных претендентов на его подписание называют «Марсель».

В конце февраля Погба находился в США и был замечен с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом, однако официальных подтверждений переговоров о возможном переходе нет.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что «Зенит» связывался с представителями Погба в зимнее трансферное окно по поводу возможного перехода в клуб в качестве свободного агента, но получил от француза отказ.

В сентябре 2023 года в допинг-пробе Погба были обнаружены метаболиты тестостерона. В феврале 2024 года футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которая позднее была сокращена до полутора лет.