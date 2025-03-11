Погба отбыл дисквалификацию за употребление допинга

Последним клубом 31-летнего полузащитника был туринский «Ювентус», с которым игрок расторг контракт в октябре прошлого года. Погба находится в статусе свободного агента и теперь может подписать контракт с любым клубом.
Ранее сообщалось, что Погба рассматривает предложения только из ведущих европейских чемпионатов. Одним из главных претендентов на его подписание называют «Марсель».
В конце февраля Погба находился в США и был замечен с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом, однако официальных подтверждений переговоров о возможном переходе нет.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что «Зенит» связывался с представителями Погба в зимнее трансферное окно по поводу возможного перехода в клуб в качестве свободного агента, но получил от француза отказ.
В сентябре 2023 года в допинг-пробе Погба были обнаружены метаболиты тестостерона. В феврале 2024 года футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которая позднее была сокращена до полутора лет.