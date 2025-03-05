Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Зените» рассказали о переговорах с Полем Погба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о срыве переговоров по переходу бывшего игрока «Ювентуса» Поля Погба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Медведев подтвердил, что «Зенит» связывался с представителями Погба в зимнее трансферное окно.

«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.

Однако, с учетом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы “Зенита” для оценки физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура Серии А с «Удинезе». Проба В также дала положительный результат. В феврале 2024 года футболист был отстранен на четыре года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Французский полузащитник сможет вернуться на поле в марте.

31-летний Погба находится в статусе свободного агента, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.