В «Зените» рассказали о переговорах с Полем Погба

Медведев подтвердил, что «Зенит» связывался с представителями Погба в зимнее трансферное окно.
«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.
Однако, с учетом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы “Зенита” для оценки физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».
Напомним, в сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура Серии А с «Удинезе». Проба В также дала положительный результат. В феврале 2024 года футболист был отстранен на четыре года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Французский полузащитник сможет вернуться на поле в марте.
31-летний Погба находится в статусе свободного агента, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.