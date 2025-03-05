В «Зените» рассказали о переговорах с Полем Погба

«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.



Однако, с учетом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы “Зенита” для оценки физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».