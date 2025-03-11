Сэр Алекс Фергюсон высказался о новом стадионе «МЮ»

— «Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всем, как на поле, так и за его пределами, включая стадион, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит для меня множество особенных воспоминаний, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этим шансом построить новый дом, соответствующий требованиям будущего, где будет создаваться новая история", — приводит слова Фергюсона пресс-служба английского клуба.