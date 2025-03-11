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Сэр Алекс Фергюсон высказался о новом стадионе «МЮ»

Легендарный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал планы владельцев клуба построить новую 100-тысячную арену.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее владельцы «Манчестер Юнайтед» подтвердили информацию о планах на строительство нового стадиона. По данным СМИ, строительство займет около пяти лет, стоимость проекта превысит £2 млрд.

Ожидается, что проект будет приносить £7,3 млрд в год в экономику Великобритании и привлекать 1,8 млн болельщиков, а также создаст 92 тысячи новых рабочих мест.

— «Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всем, как на поле, так и за его пределами, включая стадион, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит для меня множество особенных воспоминаний, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этим шансом построить новый дом, соответствующий требованиям будущего, где будет создаваться новая история", — приводит слова Фергюсона пресс-служба английского клуба.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986-го по 2013 год. Под его руководством красные дьяволы выиграли 38 трофеев, в том числе клуб 13 раз стал чемпионом Англии, а также дважды выиграл Лигу чемпионов в 1999 и 2008 годах.