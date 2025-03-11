«Манчестер Юнайтед» построит 100-тысячный стадион за два миллиарда фунтов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владельцы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» опубликовали на официальном сайте заявление, в котором подтвердили планы по строительству нового стадиона на 100 тысяч мест.
Ранее сообщалось, что «МЮ» рассчитывает принять окончательное решение по сносу или реконструкции стадиона «Олд Траффорд» к концу 2024 года. Основные проблемы при реконструкции арены вместимостью 74 310 зрителей, которая является домашней для «Манчестер Юнайтед» с 1910 года, могла создать железнодорожная ветка позади одной из трибун.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» поддержал правительственную программу роста, объявив о намерении построить новый стадион в качестве центрального элемента реконструкции района, где располагается «Олд Траффорд». Во вторник архитекторами были представлены концептуальные модели нового стадиона и прилегающих территорий. По данным СМИ, строительство займет около пяти лет, стоимость проекта превысит 2 млрд фунтов стерлингов.
«Наш нынешний стадион блестяще служил нам последние 115 лет, но он отстал от лучших арен в мировом спорте. Оставшись рядом с существующим местом, мы сможем сохранить суть “Олд Траффорд”, одновременно создав по-настоящему современный стадион, который преобразит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома», — сказал совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф.
Отмечается, что проект будет ежегодно приносить 7,3 млрд фунтов в экономику Великобритании и привлекать 1,8 млн посетителей, а также создаст 92 тысячи новых рабочих мест.
«Это будет один из самых захватывающих проектов в современном мире, с невероятным региональным и национальным значением. Стадион окружен огромным зонтом, собирающим энергию и дождевую воду и укрывающим новую площадь, которая будет в два раза больше Трафальгарской. Арена станет бьющимся сердцем нового района. Это многофункциональный миниатюрный город будущего, который стимулирует новую волну прогресса и создает глобальный тренд, которым смогут гордиться манчестерцы», — сказал архитектор Норман Фостер.
Британский миллиардер Рэтклифф, владелец химического гиганта Ineos, в феврале 2024 года приобрел долю акций «Манчестер Юнайтед» на сумму в 1,2 млрд фунтов стерлингов. Тогда же сообщалось, что бизнесмен инвестирует 300 млн долларов в инфраструктуру «Олд Траффорд». До этого единоличными владельцами акций клуба были Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили команду в 2005 году за 1,34 млрд долларов.