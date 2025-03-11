«Манчестер Юнайтед» построит 100-тысячный стадион за два миллиарда фунтов

«Это будет один из самых захватывающих проектов в современном мире, с невероятным региональным и национальным значением. Стадион окружен огромным зонтом, собирающим энергию и дождевую воду и укрывающим новую площадь, которая будет в два раза больше Трафальгарской. Арена станет бьющимся сердцем нового района. Это многофункциональный миниатюрный город будущего, который стимулирует новую волну прогресса и создает глобальный тренд, которым смогут гордиться манчестерцы», — сказал архитектор Норман Фостер.