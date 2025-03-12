Оскорбивший судью игрок «Атлетико» дисквалифицирован на 5 игр

30-летний Анхель Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. За это время чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины провел за мадридский клуб 459 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 65 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Корреа стал чемпионом Испании в 2021 году и побеждал в Лиге Европы в 2018 году.