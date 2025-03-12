Оскорбивший судью игрок «Атлетико» дисквалифицирован на 5 игр

В игре 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2) Анхель Корреа.получил красную карточку за грубый подкат на 88-й минуте. После удаления Корреа оскорбил арбитра Куадру Фернандеса, используя нецензурную лексику.
11 марта дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение в отношении Корреа. Футболист «Атлетико» не сможет принять участие в пяти ближайших матчах «матрасников» в чемпионате и Кубка Испании. Как сообщает Marca, нападающий мог получить более суровое наказание — ему грозила дисквалификация до 12 матчей.
Корреа пропустит матчи чемпионата с «Барселоной», «Эспаньолом», «Севильей» и «Вальядолидом», а также ответную игру полуфинала Кубка Испании против сине-гранатовых.
Дисквалификация не распространяется на еврокубковые матчи. Таким образом, в среду, 13 марта Корреа сможет принять участие в ответном поединке Лиги чемпионов против мадридского «Реала». В первой встрече на «Сантьяго Бернабеу» королевский клуб победил со счетом 2:1.
30-летний Анхель Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. За это время чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины провел за мадридский клуб 459 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 65 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Корреа стал чемпионом Испании в 2021 году и побеждал в Лиге Европы в 2018 году.
После 27 туров сезона-2024/25 «Атлетико» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл.