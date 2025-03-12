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Оскорбивший судью игрок «Атлетико» дисквалифицирован на 5 игр

Аргентинский вингер «Атлетико» Анхель Корреа дисквалифицирован на пять матчей и пропустит сразу два Эль-Класико против «Барселоны».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В игре 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2) Анхель Корреа.получил красную карточку за грубый подкат на 88-й минуте. После удаления Корреа оскорбил арбитра Куадру Фернандеса, используя нецензурную лексику.

11 марта дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение в отношении Корреа. Футболист «Атлетико» не сможет принять участие в пяти ближайших матчах «матрасников» в чемпионате и Кубка Испании. Как сообщает Marca, нападающий мог получить более суровое наказание — ему грозила дисквалификация до 12 матчей.

Корреа пропустит матчи чемпионата с «Барселоной», «Эспаньолом», «Севильей» и «Вальядолидом», а также ответную игру полуфинала Кубка Испании против сине-гранатовых.

Дисквалификация не распространяется на еврокубковые матчи. Таким образом, в среду, 13 марта Корреа сможет принять участие в ответном поединке Лиги чемпионов против мадридского «Реала». В первой встрече на «Сантьяго Бернабеу» королевский клуб победил со счетом 2:1.

30-летний Анхель Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. За это время чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины провел за мадридский клуб 459 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 65 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Корреа стал чемпионом Испании в 2021 году и побеждал в Лиге Европы в 2018 году.

После 27 туров сезона-2024/25 «Атлетико» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл.

Хетафе
2:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 27
9.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez, 12862 зрителя
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Диего Симеоне
Голы
Хетафе
Мауро Арамбарри
88′
Мауро Арамбарри
(Диего Рико)
90+2′
Атлетико
Александр Серлот
75′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
2
Джене Даконам
74′
15
Омар Альдерете
40′
16
Диего Рико
74′
22
Домингуш Дуарте
40′
8
Мауро Арамбарри
11
Рамон Терратс
6
Крисантус Уче
5
Луис Милья
80′
24
Хуан Мигель Хуанми
90+13′
18
Альваро Родригес
57′
62′
9
Борха Майораль
29
Коба да Коста
68′
14
Хуан Бернат
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Хави Галан
24
Робен Ле Норман
40′
14
Маркос Льоренте
22
Джулиано Симеоне
16
Науэль Молина
66′
11
Тома Лемар
5
Родриго де Пауль
46′
8
Пабло Барриос
7
Антуан Гризманн
69′
4
Конор Галлахер
12
Самуэл Лино
46′
10
Анхель Корреа
88′
19
Хулиан Альварес
58′
9
Александр Серлот
90+8′
Статистика
6
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
10
Фолы
14
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти