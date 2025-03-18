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Серхио Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории

Накануне чемпион мира в составе сборной Испании получил 30-ю красную карточку в карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

Выступающий в чемпионате Мексики за «Монтеррей» Серхио Рамос в матче 12-го тура чемпионата Мексики с «Пумас» получил 30-ю красную карточку в профессиональной карьере и стал самым удаляемым футболистом в истории с учетом игр в первых и вторых дивизионах мира, кубках и национальных команд. Предыдущим рекордсменом был панамец Фелипе Балой, который заработал за свою карьеру 29 красных карточек.

«Было очевидно, что я не могу покинуть этот чемпионат без красной карточки», — с юмором отреагировал на удаление Серхио Рамос в социальных сетях.

Ранее Рамос 26 раз удалялся в статусе футболиста мадридского «Реала», дважды — будучи игроком «ПСЖ» и один раз — в составе «Севильи». При этом испанец ни разу не получал красную карточку в матчах сборной Испании.

В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.

За сборную Испании футболист провел 180 матчей, в которых забил 23 гола. В 2010 году Рамос стал победителем чемпионата мира, в 2008 и 2012 годах выиграл чемпионат Европы.