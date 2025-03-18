Серхио Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории

Выступающий в чемпионате Мексики за «Монтеррей» Серхио Рамос в матче 12-го тура чемпионата Мексики с «Пумас» получил 30-ю красную карточку в профессиональной карьере и стал самым удаляемым футболистом в истории с учетом игр в первых и вторых дивизионах мира, кубках и национальных команд. Предыдущим рекордсменом был панамец Фелипе Балой, который заработал за свою карьеру 29 красных карточек.