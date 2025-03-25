«Реал» заработал более €500 млн за первые 6 месяцев сезона

По информации источника, доход клуба за первые шесть месяцев сезона увеличился на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне.
Эксплуатация обновленной домашней арены «Сантьяго Бернабеу» в нерабочее время с начала сезона принесла клубу €43,9 млн — это более 95% доходов по той же статье за сезон-2023/24. Выручка в дни матчей составила €149,6 млн — за такой же период прошлого сезона «Реал» заработал €94,5 млн. Достать билет на матч на «Бернабеу», который полностью заполняется на каждой игре, практически невозможно. В этом сезоне худшим показателем посещаемости стали 67 480 болельщиков, которые в сентябре посетили матч Ла Лиги против «Алавеса». На остальных 19 матчах «Реала» во всех турнирах количество зрителей превысило 70 000 человек.
Доход от билетов, абонементов и членских взносов за первые шесть месяцев составил €149,6 млн, что на 58,3% больше, чем в первой половине сезона-2023/24.
Также увеличились доходы клуба с маркетинга. Они составляют €250,4 млн. Это на €70 млн больше, чем в первой половине предыдущего сезона. Продажи в магазинах увеличились на 39,6% и составили €49,6 млн евро. Выросли доходы от спонсорства и лицензирования (на 37,2% до €157,7 млн).
Отмечается, что «Реал» вновь может завершить сезон с рекордным доходом. Ранее мадридский клуб первым в истории заработал более €1 млрд за сезон-2023/24. Доходы «сливочных» составили €1,045 млрд. Следом в списке расположились «Манчестер Сити» (€837,8 млн), «ПСЖ» (€805,9 млн), «Манчестер Юнайтед» (€770,6 млн) и мюнхенская «Бавария» (€765,4 млн).
В текущем сезоне «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям. Также команда Карло Анчелотти продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании.