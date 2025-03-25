«Реал» заработал более €500 млн за первые 6 месяцев сезона

Эксплуатация обновленной домашней арены «Сантьяго Бернабеу» в нерабочее время с начала сезона принесла клубу €43,9 млн — это более 95% доходов по той же статье за сезон-2023/24. Выручка в дни матчей составила €149,6 млн — за такой же период прошлого сезона «Реал» заработал €94,5 млн. Достать билет на матч на «Бернабеу», который полностью заполняется на каждой игре, практически невозможно. В этом сезоне худшим показателем посещаемости стали 67 480 болельщиков, которые в сентябре посетили матч Ла Лиги против «Алавеса». На остальных 19 матчах «Реала» во всех турнирах количество зрителей превысило 70 000 человек.