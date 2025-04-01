Арсен Захарян приступил к индивидуальным тренировкам

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Большую часть текущего сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.