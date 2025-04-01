Арсен Захарян приступил к индивидуальным тренировкам

16 марта «Реал Сосьедад» объявил, что у 21-летнего Захаряна рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра, и на восстановление уйдет несколько недель.
«Захарян приступил к индивидуальным тренировкам и усердно работает в зале. У нас пока нет точной даты, когда Арсен вернется к тренировкам с командой, но он очень сильно старается», — приводит слова Мундуате Sport24.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Большую часть текущего сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.