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Сафонов — о матче Кубка Франции: Немножко вспомнил РПЛ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Дюнкерком» в полуфинале Кубка Франции (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Матч прошел на домашнем стадионе клуба «Лилль» «Пьер Моруа». В составе победителей дубль оформил Усман Дембеле (45-я и 90+4-я минуты), по одному мячу забили Маркиньос (48) и Дезире Дуэ (62). В составе проигравших отличились Венсан Сассо (7) и Муханнад Аль-Саад (27).

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе.

«Классическая игра: два удара — два гола, и потом героическое возвращение команды. Никто не ожидал легкого матча… В принципе, он таким и получился.

Команда (соперника) немножко села в оборону, что вообще не свойственно французским командам. И я немножко вспомнил РПЛ, потому что регулярно приходилось играть против команд, которые садятся в штрафную и играют только на контратаках. Успел поностальгировать во время игры немножечко. Всех с победой», — сказал Сафонов на видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Второй финалист Кубка Франции определится в матче между клубами «Канн» и «Реймс», который пройдет сегодня, 2 апреля.