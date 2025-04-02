Сафонов — о матче Кубка Франции: Немножко вспомнил РПЛ

«Классическая игра: два удара — два гола, и потом героическое возвращение команды. Никто не ожидал легкого матча… В принципе, он таким и получился.



Команда (соперника) немножко села в оборону, что вообще не свойственно французским командам. И я немножко вспомнил РПЛ, потому что регулярно приходилось играть против команд, которые садятся в штрафную и играют только на контратаках. Успел поностальгировать во время игры немножечко. Всех с победой», — сказал Сафонов на видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.