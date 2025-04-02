«Реал» стал первым финалистом Кубка Испании

Игра прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время. У хозяев отличились Эндрик (30-я минута), Джуд Беллингем (82), Орельен Тчуамени (86) и Антонио Рюдигер (115). В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (80, 90+3), еще один гол забил Андер Барренечеа (16-я минута). На 72-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник сливочных Давид Алаба.