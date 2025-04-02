«Реал» стал первым финалистом Кубка Испании

Игра прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время. У хозяев отличились Эндрик (30-я минута), Джуд Беллингем (82), Орельен Тчуамени (86) и Антонио Рюдигер (115). В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (80, 90+3), еще один гол забил Андер Барренечеа (16-я минута). На 72-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник сливочных Давид Алаба.
«Реал» вышел в финал Кубка Испании благодаря победе по сумме двух встреч. Первый полуфинальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не принимал участие в игре, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее стало известно, что Захарян приступил к индивидуальным тренировкам.
Второй финалист Кубка Испании определится в матче между «Барселоной» и мадридским «Атлетико», который пройдет сегодня, 2 апреля. Первая встреча между командами Ханси Флика и Диего Симеоне завершилась со счетом 4:4.