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СМИ: Гвардиола может возглавить «Милан» с сезона-2025/2026

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новым главным тренером «Милана» со следующего сезона может стать испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, назначение Гвардиолы в «Милан» возможно в случае, если новым спортивным директором клуба станет Фабио Паратичи, с которым у испанца хорошие отношения.

Сообщается, что Паратичи и «Милан» уже достигли устной договоренности о сотрудничестве, начиная со следующего сезона. Согласно информации СМИ, Паратичи мечтает увидеть Гвардиолу на посту рулевого «россонери». Пока неясно, будут ли предприняты конкретные попытки переманить именитого испанского наставника, связанного с «Манчестер Сити» контрактом до середины 2027 года.

Фабио Паратичи известен по работе спортивным директором в «Ювентусе» и «Тоттенхэме». В настоящий момент итальянец продолжает отбывать дисквалификацию за финансовые махинации.

Минувшим летом «Милан» покинул итальянский главный тренер Стефано Пиоли. Его место занял португалец Паулу Фонсека, контракт которого с «Лиллем» подошёл к концу. 30 декабря 2024 года Фонсеку сменил экс-тренер «Порту» Сержиу Консейсау, которого в последнее время связывают с уходом из клуба.

После 30 матчей Серии А «Милан» с 47 очками находится на 9-й строчке турнирной таблицы, на 20 баллов отставая от лидирующего «Интера».