СМИ: Гвардиола может возглавить «Милан» с сезона-2025/2026

Сообщается, что Паратичи и «Милан» уже достигли устной договоренности о сотрудничестве, начиная со следующего сезона. Согласно информации СМИ, Паратичи мечтает увидеть Гвардиолу на посту рулевого «россонери». Пока неясно, будут ли предприняты конкретные попытки переманить именитого испанского наставника, связанного с «Манчестер Сити» контрактом до середины 2027 года.