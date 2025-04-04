Сафонов показал как выглядит трофей Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В декабря состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой сформировались 8 групп по 4 команды.
«ПСЖ» по итогам жеребьевки попал в одну группу с «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).
«Буквально недавно я вам говорил, что ничего интересного не происходит. Но посмотрите, что у нас есть. Это трофей Клубного чемпионата мира. Вы наверняка уже видели, как он открывается — с помощью замочка вот здесь. Но мне сказали, что мы можем посмотреть, потрогать и подвигать, только когда мы его выиграем. Будет классно, если он останется у нас на базе, и мы сможем потом его рассмотреть получше», — сказал Сафонов в своем телеграм-канале.
Действующим победителем Клубного чемпионата мира является «Манчестер Сити». В финальном матче, который прошел в Джидде, горожане обыграли бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.