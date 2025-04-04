Кевин Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити»

«Дорогой Манчестер, увидев это, вы, вероятно, понимаете, к чему это идет. Поэтому я сразу перейду к делу и дам вам всем знать, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока “Манчестер Сити”. Писать такое нелегко, но, будучи футболистами, мы все знаем, что рано или поздно этот день настанет. Этот день настал — и вы заслуживаете услышать об этом от меня первым.



Футбол привел меня к вам всем и в этот город. В погоне за своей мечтой, не зная, что этот период изменит мою жизнь. Этот город, этот клуб, эти люди дали мне все У меня не было другого выбора, кроме как отдать все взамен. И знаете что — мы выиграли все.



Нравится нам это или нет, но пора прощаться. Манчестер всегда будет домом для меня и моей семьи. Мы не можем выразить всю благодарность городу, клубу, персоналу, партнерам по команде, друзьям и семье за эти невероятные десять лет. Каждая история когда-нибудь заканчивается, но эта глава определенно лучшая. Давайте насладимся этими последними мгновениями вместе», — написал Де Брюйне в соцсетях.