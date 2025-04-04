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Кевин Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне объявил, что ближайшим летом покинет английский клуб на правах свободного агента.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Дорогой Манчестер, увидев это, вы, вероятно, понимаете, к чему это идет. Поэтому я сразу перейду к делу и дам вам всем знать, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока “Манчестер Сити”. Писать такое нелегко, но, будучи футболистами, мы все знаем, что рано или поздно этот день настанет. Этот день настал — и вы заслуживаете услышать об этом от меня первым.

Футбол привел меня к вам всем и в этот город. В погоне за своей мечтой, не зная, что этот период изменит мою жизнь. Этот город, этот клуб, эти люди дали мне все У меня не было другого выбора, кроме как отдать все взамен. И знаете что — мы выиграли все.

Нравится нам это или нет, но пора прощаться. Манчестер всегда будет домом для меня и моей семьи. Мы не можем выразить всю благодарность городу, клубу, персоналу, партнерам по команде, друзьям и семье за эти невероятные десять лет. Каждая история когда-нибудь заканчивается, но эта глава определенно лучшая. Давайте насладимся этими последними мгновениями вместе», — написал Де Брюйне в соцсетях.

Кевин Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба.
За десять лет он провел за клуб в общей сложности 413 матчей, в которых забил 106 мячей и отдал 174 голевые передачи.

Де Брюйне выиграл с «горожанами» 18 трофеев: шесть чемпионских титулов АПЛ, пять Кубков лиги, два Кубка Англии, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Также 33-летний бельгиец дважды признавался игроком сезона в АПЛ.