Известные болельщики европейских футбольных клубов

За свою многолетнюю историю «Барселона» обзавелась множеством поклонников среди знаменитостей. Сине-гранатовых поддерживает актер Хавьер Бардем. Долгое время поклонницей клуба была певица Шакира, пока состояла в браке с футболистом Жераром Пике. За «Барселону» болеют певцы Снуп Догг и Джастин Бибер. Легендарный игрок НБА Коби Брайант тоже болел за каталонский клуб.