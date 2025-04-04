Известные болельщики европейских футбольных клубов

«Манчестер Юнайтед»
За один из самых популярных футбольных клубов в мире болеет множество звезд. Голливудские актеры Брэд Питт, Орландо Блум, Джулия Робертс и другие регулярно посещают матчи команды на поле легендарного стадиона «Олд Траффорд».
Также «Манчестер Юнайтед» поддерживают артисты Джастин Тимберлейк и Рианна. За «красных дьяволов» болеет легкоатлет и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт. Его часто можно заметить на футбольном стадионе в атрибутике клуба.
«Реал»
Самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов, мадридский «Реал» имеет большую армию знаменитых поклонников. Среди голливудских звезд «королевский клуб» поддерживают Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Антонио Бандерас, Том Круз, Рассел Кроу и другие.
«Реал» поддерживают и профессиональные спортсмены. Одним из самых известных болельщиков сливочных является 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль. Также фанатом «Реала» является юная звезда тенниса Карлос Алькарас и его тренер Хуан Карлос Ферреро.
«Манчестер Сити»
Основатели британской рок-группы Oasis Ноэл и Лиам Галлахеры являются давними болельщиками «Манчестер Сити». В прошлом году Ноэл даже принял участие в разработке одного из комплектов формы клуба. Дизайн формы был вдохновлен обложкой первого альбома группы под названием «Definitely Maybe».
Также горожан поддерживают актеры Тимоти Далтон, Дэвид Хассельхофф и Джеки Чан.
«Милан»
Один из самых титулованных клубов Италии «Милан» поддерживают актеры, музыканты и спортсмены. За «Милан» болеют звезды Голливуда Джордж Клуни и Ричард Гир, модельер Джорджио Армани, дизайнер Донателла Версаче и многие другие.
За «Милан» болеют 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович, а также первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
«Барселона»
За свою многолетнюю историю «Барселона» обзавелась множеством поклонников среди знаменитостей. Сине-гранатовых поддерживает актер Хавьер Бардем. Долгое время поклонницей клуба была певица Шакира, пока состояла в браке с футболистом Жераром Пике. За «Барселону» болеют певцы Снуп Догг и Джастин Бибер. Легендарный игрок НБА Коби Брайант тоже болел за каталонский клуб.
«Ливерпуль»
Среди болельщиков английского клуба есть актер, который сыграл в фильме про агента 007 Джеймса Бонда — Дэниэл Крейг. Также «Ливерпуль» поддерживают актеры Лиам Нисон, Дэмиэн Льюис, певица Лана дель Рей. Лана снималась в документальном фильме о клубе и исполняла его гимн.
Один из лучших баскетболистов в истории Леброн Джеймс является не только болельщиком клуба, но и владельцем части акций компании, которой принадлежит «Ливерпуль». Также баскетболист участвует в разработке формы для мерсисайдцев.
«Интер»
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано поддерживает «Интер», также она является болельщицей бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». За «Интер» болеет певец Адриано Челентано — это не мешало его дружбе с покойным певцом Тото Кутуньо, который поддерживал «Милан».
За «Интер» болеют актер Жан Рено и Моника Белуччи. Болельщиком клуба является известный мотогонщик Валентино Росси и модель Адриана Лима.