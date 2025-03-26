Известные болельщики российских футбольных клубов

«Я люблю футбол. Но, к сожалению, пришлось прекратить, повредил колено, и врачи настоятельно рекомендуют не экспериментировать. А болею за ЦСКА всю жизнь, как мой отец, он военный инженер, в нашей семье других вариантов просто не могло быть», — сказал в одном из интервью Меньшиков.