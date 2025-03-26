Известные болельщики российских футбольных клубов

Преданность звезд своим клубам показывает, что спорт объединяет людей разных профессий и интересов. Болельщики из мира шоу-бизнеса доказывают, что футбол — это не просто игра, а настоящая страсть, которая может вдохновлять и объединять людей. Посмотрим на подборку российских знаменитостей-болельщиков.
ЦСКА
За один из старейших и титулованных клубов России болеют множество звезд. Например такие артисты как рэпер Баста, солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков. Баста (Василий Вакуленко) не раз выступал на матчах клуба, также он стал автором саундтрека «Мама, мы ЦСКА» к одноименному сериалу, который посвящен победе клуба в Кубке России.
Армейцев также поддерживают актеры Сергей Бурунов, Олег Меньшиков, Наталья Селезнева, Андрей Кайков и другие.
«Я люблю футбол. Но, к сожалению, пришлось прекратить, повредил колено, и врачи настоятельно рекомендуют не экспериментировать. А болею за ЦСКА всю жизнь, как мой отец, он военный инженер, в нашей семье других вариантов просто не могло быть», — сказал в одном из интервью Меньшиков.
«Спартак»
У московского «Спартака» огромная фанатская база. Среди болельщиков красно-белых такие артисты как солист рок-группы «Кипелов» Валерий Кипелов, Олег Газманов, Алексей Глызин и другие знаменитые артисты. «Спартак» поддерживает министр иностранных дел Сергей Лавров, политик Александр Жуков, бизнесмен Петр Авен.
Среди актеров за «Спартак» болеют Дмитрий Назаров, Сергей Белоголовцев и другие. Также красно-белых поддерживают экс-теннисисты Марат Сафин, Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина.
«Локомотив»
Самый знаменитый болельщик железнодорожников актер Валерий Баринов. Он с детства дружит с легендарным тренером «Локо» Юрием Семиным. Также команду поддерживает рэп-исполнитель L'One (Леван Горозия). В прошлом году Горозия вместе с сыном был приглашен на один из матчей для исполнения символического начального удара.
За «Локомотив» болеют актеры Аристарх Венес, Сергей Светлаков, Виктор Стеклов. Также клуб поддерживает музыкант Игорь Николаев.
«Динамо»
Московское «Динамо» поддерживает народный артист Лев Лещенко. В прошлом сезоне бело-голубые боролись за чемпионский титул, и артист был готов написать песню об этом, но в заключительном туре победу вырвал «Зенит».
Также «Динамо» активно поддерживает двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, она является амбассадором клуба и участвует во многих проектах бело-голубых. За «Динамо» болеют артист Юрий Маликов, комментатор Виктор Гусев, актер Камиль Ларин и другие.
«Зенит»
В Москве есть выбор среди клубов. В Санкт-Петербурге дело обстоит гораздо легче. Главный клуб города — «Зенит». За сине-бело-голубых болеют актер Михаил Боярский, музыкант Александр Розенбаум, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певицы Татьяна Буланова и Елена Ваенга, музыкант Вячеслав Петкун, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, дирижер Валерий Гергиев.
Также клуб поддерживают актеры Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Ростислав Хаит, Сергей Селин и другие.