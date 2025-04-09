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Топ автомобилей известных спортсменов: без банальных коллекций Месси и Роналду

Куда тратят деньги известные спортсмены? На фрукты, овощи и супер дорогие спорткары. У некоторых из них машина не просто способ передвижение, а страсть и увлечение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

В этой подборке узнаем, на каких машинах передвигаются звезды мирового спорта. Нет, здесь не будет привычных для нас Месси и Роналду. Их любовь к автомобилям известна давно, а коллекции машин обнюханы всеми журналистами и любителями авто до последнего подшипника.

А вот что насчет Эрлинга Холанда? Серены Уильямс? А на чем ездит рекордсмен по зарплате в КХЛ Илья Воробьев? Уже рассказали вам.

Эрлинг Холанд

Источник: Reuters

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в свои 24 года уже обзавелся приличным автопарком на пять парковочных мест. На чем-на чем, но на спорткарах он не экономит, поэтому после подписания нового контракта с горожанами в январе купил себе самую дорогую модель в коллекции — Bugatti Tourbillon.

Она обошлась футболисту в £ 3,2 млн — это примерно 350 млн рублей. При этом сложно сказать, основная ли это его машина. Холанд выбирает их как будто по настроению — на тренировках его видели подъезжающим на Audi RS 6 Avant, а по Англии он ездит на Range Rover Sport. Кто знает, может Bugatti заготовлена для особенных случаев.

Леброн Джеймс

Источник: AP 2024

25 суперкаров и внедорожников Леброна Джеймса фанаты баскетболиста и просто автолюбители наверняка знают наизусть. Однако самый смак — это его Lamborghini Aventador.

У автомобиля дизайн, сделанный на заказ, с тем же рисунком подкладки, что и на линии его обуви. Концептуально? Не то слово! Еще круче его фиолетовая Impala — цвет отсылает к команде Los Angeles Lakers, чьи цвета Леброн защищает уже семь лет.

Майкл Джордан

Источник: AP 2024

Не будем сильно отходить от темы баскетболистов, потому что величайший Майкл Джордан прикупил себе и правда кое-что интересное. В его распоряжении уникальный Pininfarina Battista с открытой крышей. Он первый и пока что единственный в мире и сделан был специально для Джордана.

Причины такой разработки просты — Майкл бы просто не влез в стандартную модель. Для создания этой машины инженеры переработали кузов, вдохновляясь Ferrari Testarossa Spider, которую в Pininfarina построили в 1986 году для итальянского предпринимателя Джанни Аньелли. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч меньше чем за две секунды, сейчас это самый скоростной итальянский дорожный автомобиль.

Алина Загитова

Источник: ЗимФестАмур

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сразу перешла к «тяжелому люксу» и купила «гелик» еще в 2022-м за 25 млн рублей. Однако это была уже вторая машина в жизни фигуристки — первую BMW X5 она получила за золото в Пхенчхане.

После покупки Mercedes-Benz G-Класс прошлую машину она отдала родителям. По словам Загитовой, водит она уверенно, иногда агрессивно, но в 2023-м все-таки попадала в небольшой скандал, когда фотографировала закат и проскочила на красный на пешеходном переходе.

Серена Уильямс

Источник: Reuters

Лучшая теннисистка мира Серена Уильямс тоже любит крутые тачки. За время игровой карьеры она накопила приличное состояние — около $ 290 млн, так что на пару-тройку интересных авто ей хватило.

Однако не все покупала она сама, потому что Уильямс — экс-посол бренда Aston Martin и действующий посол бренда Lincoln. Всего в ее коллекции пять автомобилей.

Как и Эрлинг Холанд, Серена старается чередовать авто в зависимости от настроения или характера мероприятия. Так в 2019-м она приехала на Met Gala в своем Lincoln Continental с изысканным дизайном и центрально открывающимися дверьми.

Самый дорогой автомобиль в коллекции Серены — Aston Martin Vancuish. Сейчас он стоит в районе 13 млн рублей и выше, но до сих пор является лучшей моделью за вековую историю компании Aston Martin.

Александр Большунов

Источник: РИА "Новости"

В отличие от спортсменов, которых мы называли раньше, Александр Большунов и правда не испытывает большой слабости к автомобилям. На фото в соцсетях он гораздо чаще повляется на лыжах, чем на авто. Возможно, именно так он чаще всего и передвигается из точки А в точку Б.

До 2018 года у Александра вовсе не было машины и покупать он ее не торопился. После Олимпиады-2018 ему вручили ключи от новой BMW X4. А вот после Игр-2022 обновить гараж не получилось — новые авто уже не дарили. О покупке новой Александр нигде не заявлял, поэтому можно предположить, что трехкратный олимпийский чемпион до сих пор ездит за рулем той самой Х4.

Анна Щербакова

Источник: Reuters

Как бы забавно это не звучало, но Олимпийской чемпионке Пекина (2022) Анне Щербаковой досталась китайская машина. Она стала амбассадором Chery Omoda. Машина вполне бюджетная — 2,2 млн рублей, но скромную фигуристку все устраивает. Она сидит за рулем сама, потому что за несколько месяцев до получения машины отучилась на права.

Илья Воробьев

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Несколько дней назад «Спорт-Экспресс» представил рейтинг топ-10 зарплат специалистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его гордо возглавил главный тренер ЦСКА Илья Воробьев с гонораром в 90 млн рублей.

На чем же может передвигаться самый высокооплачиваемый наставник клуба КХЛ? Hummer? Rolls-Royce? Ferrari? Оказалось, что ни на чем… Воробьев не любит машины и предпочитает ездить только на служебных автомобилях с водителем.

Причем нелюбовь к вождению у тренера давно — еще в «Металлурге» он ездил по Магнитогорску только с водителем. Марку его служебной машины мы назвать, конечно, не можем, но теперь точно знаем, что Воробьеву гораздо комфортнее на пассажирском сиденье даже несмотря на наличие прав и зарплаты в несколько десятков миллионов.