Топ автомобилей известных спортсменов: без банальных коллекций Месси и Роналду

В этой подборке узнаем, на каких машинах передвигаются звезды мирового спорта. Нет, здесь не будет привычных для нас Месси и Роналду. Их любовь к автомобилям известна давно, а коллекции машин обнюханы всеми журналистами и любителями авто до последнего подшипника.
А вот что насчет Эрлинга Холанда? Серены Уильямс? А на чем ездит рекордсмен по зарплате в КХЛ Илья Воробьев? Уже рассказали вам.
Эрлинг Холанд
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в свои 24 года уже обзавелся приличным автопарком на пять парковочных мест. На чем-на чем, но на спорткарах он не экономит, поэтому после подписания нового контракта с горожанами в январе купил себе самую дорогую модель в коллекции — Bugatti Tourbillon.
Она обошлась футболисту в £ 3,2 млн — это примерно 350 млн рублей. При этом сложно сказать, основная ли это его машина. Холанд выбирает их как будто по настроению — на тренировках его видели подъезжающим на Audi RS 6 Avant, а по Англии он ездит на Range Rover Sport. Кто знает, может Bugatti заготовлена для особенных случаев.
Леброн Джеймс
25 суперкаров и внедорожников Леброна Джеймса фанаты баскетболиста и просто автолюбители наверняка знают наизусть. Однако самый смак — это его Lamborghini Aventador.
У автомобиля дизайн, сделанный на заказ, с тем же рисунком подкладки, что и на линии его обуви. Концептуально? Не то слово! Еще круче его фиолетовая Impala — цвет отсылает к команде Los Angeles Lakers, чьи цвета Леброн защищает уже семь лет.
Майкл Джордан
Не будем сильно отходить от темы баскетболистов, потому что величайший Майкл Джордан прикупил себе и правда кое-что интересное. В его распоряжении уникальный Pininfarina Battista с открытой крышей. Он первый и пока что единственный в мире и сделан был специально для Джордана.
Причины такой разработки просты — Майкл бы просто не влез в стандартную модель. Для создания этой машины инженеры переработали кузов, вдохновляясь Ferrari Testarossa Spider, которую в Pininfarina построили в 1986 году для итальянского предпринимателя Джанни Аньелли. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч меньше чем за две секунды, сейчас это самый скоростной итальянский дорожный автомобиль.
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сразу перешла к «тяжелому люксу» и купила «гелик» еще в 2022-м за 25 млн рублей. Однако это была уже вторая машина в жизни фигуристки — первую BMW X5 она получила за золото в Пхенчхане.
После покупки Mercedes-Benz G-Класс прошлую машину она отдала родителям. По словам Загитовой, водит она уверенно, иногда агрессивно, но в 2023-м все-таки попадала в небольшой скандал, когда фотографировала закат и проскочила на красный на пешеходном переходе.
Серена Уильямс
Лучшая теннисистка мира Серена Уильямс тоже любит крутые тачки. За время игровой карьеры она накопила приличное состояние — около $ 290 млн, так что на пару-тройку интересных авто ей хватило.
Однако не все покупала она сама, потому что Уильямс — экс-посол бренда Aston Martin и действующий посол бренда Lincoln. Всего в ее коллекции пять автомобилей.
Как и Эрлинг Холанд, Серена старается чередовать авто в зависимости от настроения или характера мероприятия. Так в 2019-м она приехала на Met Gala в своем Lincoln Continental с изысканным дизайном и центрально открывающимися дверьми.
Самый дорогой автомобиль в коллекции Серены — Aston Martin Vancuish. Сейчас он стоит в районе 13 млн рублей и выше, но до сих пор является лучшей моделью за вековую историю компании Aston Martin.
Александр Большунов
В отличие от спортсменов, которых мы называли раньше, Александр Большунов и правда не испытывает большой слабости к автомобилям. На фото в соцсетях он гораздо чаще повляется на лыжах, чем на авто. Возможно, именно так он чаще всего и передвигается из точки А в точку Б.
До 2018 года у Александра вовсе не было машины и покупать он ее не торопился. После Олимпиады-2018 ему вручили ключи от новой BMW X4. А вот после Игр-2022 обновить гараж не получилось — новые авто уже не дарили. О покупке новой Александр нигде не заявлял, поэтому можно предположить, что трехкратный олимпийский чемпион до сих пор ездит за рулем той самой Х4.
Анна Щербакова
Как бы забавно это не звучало, но Олимпийской чемпионке Пекина (2022) Анне Щербаковой досталась китайская машина. Она стала амбассадором Chery Omoda. Машина вполне бюджетная — 2,2 млн рублей, но скромную фигуристку все устраивает. Она сидит за рулем сама, потому что за несколько месяцев до получения машины отучилась на права.
Илья Воробьев
Несколько дней назад «Спорт-Экспресс» представил рейтинг топ-10 зарплат специалистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его гордо возглавил главный тренер ЦСКА Илья Воробьев с гонораром в 90 млн рублей.
На чем же может передвигаться самый высокооплачиваемый наставник клуба КХЛ? Hummer? Rolls-Royce? Ferrari? Оказалось, что ни на чем… Воробьев не любит машины и предпочитает ездить только на служебных автомобилях с водителем.
Причем нелюбовь к вождению у тренера давно — еще в «Металлурге» он ездил по Магнитогорску только с водителем. Марку его служебной машины мы назвать, конечно, не можем, но теперь точно знаем, что Воробьеву гораздо комфортнее на пассажирском сиденье даже несмотря на наличие прав и зарплаты в несколько десятков миллионов.