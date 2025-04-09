Топ автомобилей известных спортсменов: без банальных коллекций Месси и Роналду

До 2018 года у Александра вовсе не было машины и покупать он ее не торопился. После Олимпиады-2018 ему вручили ключи от новой BMW X4. А вот после Игр-2022 обновить гараж не получилось — новые авто уже не дарили. О покупке новой Александр нигде не заявлял, поэтому можно предположить, что трехкратный олимпийский чемпион до сих пор ездит за рулем той самой Х4.