Матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 12 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Альянц Арена». Главный арбитр встречи — Тобиас Вельц. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
В Германии встречи «Баварии» и дортмундской «Боруссии» называют «Дер Классикер» по аналогии с испанским Эль-Классико между «Реалом» и «Барселоной». Это одно из самых принципиальных противостояний для Бундеслиги. Обычно клубы соперничают за чемпионский титул, но в этом сезоне у «Баварии» другие конкуренты. Мюнхенский клуб, как обычно, лидирует, с отрывом в 6 очков от преследующего его «Байера», который является действующим чемпионом. Дортмундцы отстают от лидера на 27 очков и занимают перед туром лишь 8-е место. По итогам сезона они не были так низко 17 лет.
Однако у команд под руководством Венсана Компани и Нико Ковача есть и общее: оба клуба добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, где на этой неделе провели первые матчи — оба неудачно. «Бавария» на своем поле проиграла миланскому «Интеру» 1:2, а «Боруссия», кажется, потеряла почти все шансы на попадание в полуфинал, уступив в гостях «Барселоне» со счетом 0:4. Ответные игры — через несколько дней.
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Германии по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры почти не сомневаются в победе «Баварии». Ставки на успех хозяев принимают с коэффициентом 1.52. На Дортмунд можно поставить за 5.40, на ничью — за 5.00. Еще меньше сомнений в том, что в игре будет много забитых мячей. Тотал больше 2.5 оценивается всего в 1.36. Больше 3.5 — в 1.89. Ожидается, что мяч побывает в воротах обеих команд. Ставка «обе забьют — да» предлагается с коэффициентом 1.48, а «обе забьют — нет» — 2.62.