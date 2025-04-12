Матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 12 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

В Германии встречи «Баварии» и дортмундской «Боруссии» называют «Дер Классикер» по аналогии с испанским Эль-Классико между «Реалом» и «Барселоной». Это одно из самых принципиальных противостояний для Бундеслиги. Обычно клубы соперничают за чемпионский титул, но в этом сезоне у «Баварии» другие конкуренты. Мюнхенский клуб, как обычно, лидирует, с отрывом в 6 очков от преследующего его «Байера», который является действующим чемпионом. Дортмундцы отстают от лидера на 27 очков и занимают перед туром лишь 8-е место. По итогам сезона они не были так низко 17 лет.