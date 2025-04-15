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Обладатель «Золотого мяча» стал миноритарным владельцем «Суонси»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал новым миноритарным выступающего в Чемпионшипе клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Это потрясающая возможность. У “Суонси” сильная идентичность, невероятная фанатская база и стремление выступать на самом высоком уровне. Я верю, что смогу поделиться своим опытом игры на самом высоком уровне с клубом. Моя цель — поддержать рост клуба в положительном ключе и помочь построить прекрасное будущее», — приводит слова Модрича пресс-служба «Суонси».

«Суонси» с 54 очками располагается на 12‑й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по силе дивизиона английского футбола. Ранее команда выступала в Английской Премьер‑лиге.

39-летний Модрич является обладателем «Золотого мяча», шестикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, серебряным призером чемпионата мира‑2018 в составе сборной Хорватии. Лука Модрич играет за мадридский «Реал». За это время хорват провел 583 матча за клуб, в которых забил 43 мяча и сделал 93 результативные передачи.