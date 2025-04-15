Обладатель «Золотого мяча» стал миноритарным владельцем «Суонси»

«Это потрясающая возможность. У “Суонси” сильная идентичность, невероятная фанатская база и стремление выступать на самом высоком уровне. Я верю, что смогу поделиться своим опытом игры на самом высоком уровне с клубом. Моя цель — поддержать рост клуба в положительном ключе и помочь построить прекрасное будущее», — приводит слова Модрича пресс-служба «Суонси».