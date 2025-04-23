Головин: по всей Сибири в плане футбола происходит беспредел

Летом 2018 года Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 млн евро. Спустя некоторое время, за счет средств с солидарных выплат, в Калтане появилось футбольное поле, которое сейчас находится в не самом лучшем состоянии.
«Там все очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придет. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем все равно.
Пытался ли я повлиять на это? Сложно сказать, возможно ли это. Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ. Они шли на шестом, седьмом месте. Я очень сильно за них болел! Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ.
Думал ли я создать или купить клуб, помочь? Да, думал. Можно сказать, моя мечта — создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но хочется», — сказал Головин.
Калтан находится в 50 километрах к югу от Новокузнецка, где базируется одноименный футбольный клуб. В 2016 году «Новокузнецк» потерял профессиональный статус. Сейчас клуб выступает в областных и зональных соревнованиях среди любительских команд.
В нынешнем сезоне Головин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 24 очка. В субботу, 26 апреля, монегаски на выезде сыграют с «Гавром». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.