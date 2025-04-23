Головин: по всей Сибири в плане футбола происходит беспредел

«Там все очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придет. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем все равно.



Пытался ли я повлиять на это? Сложно сказать, возможно ли это. Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ. Они шли на шестом, седьмом месте. Я очень сильно за них болел! Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ.



Думал ли я создать или купить клуб, помочь? Да, думал. Можно сказать, моя мечта — создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но хочется», — сказал Головин.